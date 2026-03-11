Vinculan al CJNG con el mayor caso de huachicol operado por ‘El Choko’

José Isabel Murguía Santiago, “El Choko”, uno de los socios de Impulsora de Productos Sustentables y Mefra Fletes, y es hermano del ex Edil de Teuchitlán, Jalisco, quien fue procesado por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En junio de 2025, Grupo REFORMA publicó que “El Choko” también tenía participación en Impulsora de Productos Sustentables, compañía que del 4 al 18 de octubre de 2019 contrabandeó 21 millones 570 mil 578 litros de diésel automotriz con el buque Atlantic Bay, por el puerto de Tuxpan, Veracruz.

Este es el mayor caso de huachicol fiscal registrado en México, muy por encima de los 15 millones de litros de diésel, gasolina y destilado de petróleo asegurados el 7 de julio de 2025 en Saltillo y Ramos Arizpe, Coahuila, el más voluminoso que se conocía públicamente.

Impulsora de Productos Sustentables tiene el antecedente de haber recibido el 9 de marzo de 2020 un subsidio supuestamente ilegal de 12.2 millones de pesos al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), en la importación de 2 millones de diésel automotriz.

Por dicha exención, la FGR llevó a proceso a Jaime Nova Palma, ex administrador de la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y a la verificadora Alejandra Estefanía Rincón Alvarado.

Sin embargo, la Fiscalía perdió este asunto porque no tenía una firma electrónica para impugnar un amparo concedido a los ex funcionarios.

La empresa ha tenido como apoderado a Eric Daniel Zamora Delgadillo, socio de Agrícola Boreal, una razón social incluida desde 2017 en la “lista negra” de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), por presuntamente lavar dinero del CJNG.

A “El Choko” y las empresas en las que tenía participación también se les relaciona con los aseguramientos de 10 millones de litros de hidrocarburos en el buque Challenge Procyon en Tampico, Tamaulipas, el 19 de marzo de 2025.

Y con el de 8 millones 892 mil 1 litros de diésel automotriz en un predio en Ensenada, Baja California, el 27 de marzo del mismo año.

El vínculo con los decomisos radica en que Murguía Santiago es accionista y administrador de Mefra Fletes, empresa que descargaba los hidrocarburos contrabandeados por Intanza, la importadora de los combustibles asegurados en Tampico.

También es la empresa transportista de los combustóleos de Ensenada, donde incluso le aseguraron 8 tractocamiones y 24 pipas rotuladas con la leyenda del nombre de la empresa.

De hecho, la única orden de aprehensión que hasta ahora existe contra “El Choko”, por el delito de posesión y almacenamiento ilícito de hidrocarburos petrolíferos o petroquímicos, fue girada el pasado 5 de septiembre por el caso de Baja California.

Distintas investigaciones de la FGR refieren que el hermano del ex Alcalde de Teuchitlán entró de lleno a los negocios de contrabando de combustible desde el inicio del sexenio pasado.

Según documentos judiciales, Mefra Fletes fue constituida el 23 de febrero de 2015 en Guadalajara, Jalisco, y Murguía se convirtió en su accionista el 20 de marzo de 2019.