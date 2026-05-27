Buscarán sobrinos de AMLO alcaldías en Tamaulipas

El diputado federal José Braña adelantó que buscará competir por la Alcaldía de Ciudad Victoria, mientras que la diputada local Úrsula Salazar apunta a la Presidencia Municipal de Tampico.

A menos de cuatro meses del arranque formal del proceso electoral en Tamaulipas, los sobrinos del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, los morenistas José Braña Mojica y Úrsula Patricia Salazar Mojica, perfilan nuevas aspiraciones políticas rumbo al 2027.

Ambos acumulan ya dos procesos electorales consecutivos y ocupan cargos legislativos desde el 2021.

“Ya he competido, he sido diputado local, diputado federal y, en ese sentido, vamos a alzar la mano en su debido tiempo”, indicó José Braña.

En el caso de Salazar, la legisladora ha intensificado recorridos en colonias populares de Tampico, donde realiza entregas de apoyos, en busca de posicionarse de cara a una eventual candidatura de Morena.

De acuerdo con encuestas internas atribuidas al Consejo Estatal de Morena, tanto Braña como Salazar encabezan las preferencias en sus respectivos municipios, aunque también figuran entre los perfiles con mayores negativos, por lo que el partido aún deberá valorar sus postulaciones.

Pese a ello, ambos aseguraron cumplir con los requisitos éticos planteados por Morena para sus futuros candidatos.

“Sí, yo cumplo todos estos requisitos, he estado trabajando fuerte en territorio, me respaldan 101 mil votos aquí en la capital”, afirmó Braña.

Salazar, sin embargo, enfrentó anteriormente un proceso para retirarle el fuero tras acusaciones relacionadas con presuntos “moches”.

La diputada también se vio envuelta en una polémica luego de admitir el pago de 200 mil pesos a la esposa del actual presidente del Congreso local, Humberto Prieto Herrera, durante la pasada Legislatura, cuando encabezaba la Junta de Coordinación Política.

José Braña es hijo de Lucía Mojica Obrador, prima hermana de López Obrador.

Por su parte, Úrsula Salazar es hija de la fallecida Úrsula Mojica Obrador, también prima hermana del ex Mandatario federal.