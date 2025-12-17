Cae ‘El Yeicob’, socio de Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo

México
/ 17 diciembre 2025
    Cae ‘El Yeicob’, socio de Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo
    Versiones extraoficiales apuntan a que Reyes León se entregó a la Fiscalía General de la República. FOTO: ESPECIAL

Contaba con una orden de aprehensión liberada en noviembre por el delito de delincuencia organizada para traficar armas y combustibles

La Fiscalía General de la República (FGR) capturó a Jacobo Reyes León, “El Yeicob”, señalado junto a Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, de liderar una organización criminal dedicada al tráfico de armas, droga y huachicol desde Guatemala.

El Registro Nacional de Detenciones consigna que Reyes fue detenido el martes a las 22:30 horas en la sede de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) para ser trasladado a un penal federal y ser puesto a disposición de un juez.

TE PUEDE INTERESAR: Reconoce Raúl Rocha que participó en huachicoleo

Versiones extraoficiales apuntan a que Reyes León se entregó a la FGR, aunque eso no se ha confirmado oficialmente. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana lo registra como un hombre de tez morena, complexión robusta, cabello negro corto, barba y bigote afeitados y, en su detención, portaba sudadera gris, pants rojo y tenis azules.

“El Yeicob” contaba con una orden de aprehensión que fue liberada el 15 de noviembre por Rodrigo Rosales Salazar, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Querétaro. También ordenó la captura de otros siete presuntos cómplices de la organización criminal.

La autoridad acusa a Reyes por el delito de delincuencia organizada, con la finalidad de cometer tráfico de armas de fuego e hidrocarburos, lo que amerita la medida de prisión preventiva de oficio.

“El Yeicob” presentó en los últimos días un amparo contra la orden de aprehensión en su contra, pero el juez Rubén Darío Noguera Gregoire determinó no admitir el recurso hasta que se aclararan aspectos del escrito.

Reyes fungió como comisario de Seguridad Pública en Acolman, Estado de México, y en 2021 fue candidato a la presidencia municipal de San Martín de las Pirámides, Estado de México, por el PRD (Partido de la Revolución Democrática).

En su campaña electoral de 2021, aseguró en una entrevista que había sido presentador musical y organizador del Festival Caminante, que se hace cada año cerca de las pirámides de Teotihuacán.

También dijo haber promovido una inversión de 15 millones de pesos para crear un centro de capacitación para policías municipales y estatales y que orientó recursos a municipios del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad.

En 2021 aceptó contar con denuncias en su contra por abusos, tortura y corrupción e incluso dijo que comparecio cuatro veces ante la Fiscalía del Edomex.

Temas


Delincuencia
Justicia

Localizaciones


Ciudad de México

Alejandro Montenegro

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

