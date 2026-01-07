Cae exfuncionario federal ligado a Genaro García Luna

La Fiscalía General de la República (FGR) informó la detención de Eduardo “N”, ex funcionario federal durante el sexenio del Presidente Felipe Calderón, por su probable participación en los delitos de peculado y delincuencia organizada.

Ulises Lara, recién nombrado Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y en su calidad de ‘vocero de la FGR’, informó que el ex funcionario fue detenido en Puebla.

“Hace unas horas en el estado de Puebla policías federales y ministeriales de la FGR aprehendieron a Eduardo N, por su probable participación en peculado y delincuencia organizada con la finalidad de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita”, reveló en un video.

“Entre diciembre de 2008 y agosto de 2013, Eduardo N como servidor público posiblemente de manera ilícita suscribió contratos de servicios para centros federales de readaptación social, que Genaro N (Genaro García Luna) Secretario de Seguridad Pública federal entre 2006 y 2012 tenía a su cargo”.