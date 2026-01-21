Cae niño sicario de 13 años; dispara y hiere a joven de 17 en Tlatelolco

México
/ 21 enero 2026
    Cae niño sicario de 13 años; dispara y hiere a joven de 17 en Tlatelolco
    Una balacera en la unidad habitacional de Tlatelolco dejó dos personas lesionadas, entre ellas un menor de 17 años y un policía. El presunto agresor es un niño de 13 años que fue detenido por la SSC. VANGUARDIA/ARCHIVO

Un menor de 13 años fue detenido tras disparar y herir a un joven de 17 en Tlatelolco. Así ocurrió la balacera que activó un fuerte operativo policial

Una intensa movilización policial se registró la noche de este miércoles en la tercera sección de la unidad habitacional Tlatelolco, en la alcaldía Cuauhtémoc, luego de un ataque armado que dejó como saldo dos personas lesionadas. El hecho encendió las alertas de seguridad en una de las zonas habitacionales más emblemáticas de la Ciudad de México.

De acuerdo con información oficial, el incidente ocurrió en las canchas de futbol ubicadas sobre la calle Manuel González, entre Eje Central Lázaro Cárdenas y Paseo de la Reforma, un punto de alta afluencia vecinal. Vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego, lo que generó pánico entre quienes se encontraban en el lugar.

El ataque derivó en el despliegue inmediato de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), así como de servicios de emergencia, quienes acordonaron la zona para evitar mayores riesgos y preservar indicios para la investigación.

TE PUEDE INTERESAR: A sus 15 años, 'El Niño Sicario' cae en Tabasco: tenía droga, un arma UZI y videos de secuestro

CÓMO OCURRIÓ EL ATAQUE ARMADO

Según el reporte de la SSC, operadores del Centro de Comando y Control (C2) Centro alertaron a los uniformados sobre una persona herida por arma de fuego en el área deportiva de la unidad habitacional. Al llegar, los policías confirmaron la presencia de un menor lesionado con visibles manchas hemáticas.

Testigos señalaron que Nicolás “N”, un menor de 13 años, circulaba armado en una bicicleta eléctrica por calles de Tlatelolco. Al pasar por el campo de futbol, presuntamente abrió fuego contra dos adolescentes, hiriendo gravemente a uno de ellos.

El joven lesionado, de 17 años, presentaba tres impactos de bala, por lo que los oficiales solicitaron apoyo médico de urgencia ante la gravedad de las heridas.

ESTADO DE SALUD DEL MENOR HERIDO

Paramédicos de Protección Civil arribaron al sitio y tras valorar al adolescente, diagnosticaron heridas por arma de fuego en

· Abdomen

· Vejiga

· Húmero

Debido a la complejidad de las lesiones, el joven fue trasladado de inmediato a un hospital, donde recibe atención médica especializada. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer su estado de salud actualizado.

El ataque generó preocupación entre vecinos de la zona, quienes denunciaron el aumento de hechos violentos y la presencia de jóvenes armados en espacios públicos.

DETENCIÓN DEL PRESUNTO AGRESOR

En el lugar de los hechos, policías de la SSC lograron detener al menor de 13 años, quien fue señalado directamente por testigos como el presunto responsable del ataque. El menor fue asegurado y puesto a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación jurídica conforme a la ley para adolescentes.

La SSC informó que durante la intervención policial, un elemento de seguridad resultó lesionado. Se trató de un oficial de 40 años, quien sufrió una luxación en el tobillo derecho mientras se realizaba la detención.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) atendieron al policía y lo trasladaron a un hospital para su valoración y recuperación.

INVESTIGACIÓN Y PREOCUPACIÓN SOCIAL

Tras el incidente, la zona permaneció acordonada durante varias horas mientras peritos realizaban las diligencias correspondientes. Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar si el menor detenido actuaba solo o estaba vinculado a algún grupo delictivo.

El caso ha generado indignación y debate por la participación de menores de edad en hechos violentos, un fenómeno que preocupa tanto a autoridades como a especialistas en seguridad y derechos de la infancia.

Vecinos de Tlatelolco exigieron mayor vigilancia y estrategias de prevención para evitar que espacios recreativos se conviertan en escenarios de violencia armada.

TE PUEDE INTERESAR: Restablece CFE 100% de energía eléctrica en estados afectados por las lluvias

DATOS CURIOSOS

· La alcaldía Cuauhtémoc concentra algunos de los puntos con mayor densidad habitacional de la CDMX

· El uso de bicicletas eléctricas ha aumentado en zonas urbanas, incluso en hechos delictivos

· Los delitos cometidos por menores se procesan bajo un sistema jurídico especializado

