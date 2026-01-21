Cae niño sicario de 13 años; dispara y hiere a joven de 17 en Tlatelolco

Una intensa movilización policial se registró la noche de este miércoles en la tercera sección de la unidad habitacional Tlatelolco, en la alcaldía Cuauhtémoc, luego de un ataque armado que dejó como saldo dos personas lesionadas. El hecho encendió las alertas de seguridad en una de las zonas habitacionales más emblemáticas de la Ciudad de México. De acuerdo con información oficial, el incidente ocurrió en las canchas de futbol ubicadas sobre la calle Manuel González, entre Eje Central Lázaro Cárdenas y Paseo de la Reforma, un punto de alta afluencia vecinal. Vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego, lo que generó pánico entre quienes se encontraban en el lugar.

El ataque derivó en el despliegue inmediato de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), así como de servicios de emergencia, quienes acordonaron la zona para evitar mayores riesgos y preservar indicios para la investigación. TE PUEDE INTERESAR: A sus 15 años, ‘El Niño Sicario’ cae en Tabasco: tenía droga, un arma UZI y videos de secuestro CÓMO OCURRIÓ EL ATAQUE ARMADO Según el reporte de la SSC, operadores del Centro de Comando y Control (C2) Centro alertaron a los uniformados sobre una persona herida por arma de fuego en el área deportiva de la unidad habitacional. Al llegar, los policías confirmaron la presencia de un menor lesionado con visibles manchas hemáticas.

Testigos señalaron que Nicolás “N”, un menor de 13 años, circulaba armado en una bicicleta eléctrica por calles de Tlatelolco. Al pasar por el campo de futbol, presuntamente abrió fuego contra dos adolescentes, hiriendo gravemente a uno de ellos. El joven lesionado, de 17 años, presentaba tres impactos de bala, por lo que los oficiales solicitaron apoyo médico de urgencia ante la gravedad de las heridas. ESTADO DE SALUD DEL MENOR HERIDO Paramédicos de Protección Civil arribaron al sitio y tras valorar al adolescente, diagnosticaron heridas por arma de fuego en · Abdomen · Vejiga · Húmero Debido a la complejidad de las lesiones, el joven fue trasladado de inmediato a un hospital, donde recibe atención médica especializada. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer su estado de salud actualizado.