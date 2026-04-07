Cae turismo en el sur de México por inseguridad

Según los datos, en Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, ambos sectores extendieron su trayectoria negativa, pues la construcción venía de registrar una caída de 48.1 por ciento anual en el tercer trimestre y el turismo otro declive de 5.9 por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado.

La construcción y el turismo en el sur del País cayeron 42.9 y 2.3 por ciento anual en el cuarto trimestre de 2025 por los altos niveles de inseguridad en la región y por subejercicios presupuestales, muestran los datos más recientes del Banco de México (Banxico).

“Los contactos entrevistados en la región señalaron como factores limitantes la mala percepción de seguridad y una menor afluencia de visitantes internacionales”.

“En particular, explicaron que las noticias sobre la incidencia delictiva en el nivel nacional y los mensajes emitidos por el Gobierno de Estados Unidos desalentaron los viajes de residentes de ese país”, expone el Reporte sobre las economías regionales octubre-diciembre 2025, publicado por el banco central el pasado 12 de marzo.

La directora de Análisis Económico de Grupo Financiero Base, Gabriela Siller, remarcó que este comportamiento es un reflejo del miedo de ir a los estados del sur.

“La inseguridad pública detiene todo, es un verdadero freno para la economía”, comentó en entrevista.

“Y si no hay inversión fija, si no hay construcción, pues se va deteriorando la infraestructura”, abundó la analista.