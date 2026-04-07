Cae turismo en el sur de México por inseguridad

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México
/ 7 abril 2026
    Cae turismo en el sur de México por inseguridad
    Contactos entrevistados en la región señalaron como factores limitantes la mala percepción de seguridad y una menor afluencia de visitantes internacionales. REFORMA

Según los datos, en Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, ambos sectores extendieron su trayectoria negativa

La construcción y el turismo en el sur del País cayeron 42.9 y 2.3 por ciento anual en el cuarto trimestre de 2025 por los altos niveles de inseguridad en la región y por subejercicios presupuestales, muestran los datos más recientes del Banco de México (Banxico).

Según los datos, en Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, ambos sectores extendieron su trayectoria negativa, pues la construcción venía de registrar una caída de 48.1 por ciento anual en el tercer trimestre y el turismo otro declive de 5.9 por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/venden-diesel-arriba-del-precio-acordado-en-8-mil-684-gasolinerias-DC19825776

“Los contactos entrevistados en la región señalaron como factores limitantes la mala percepción de seguridad y una menor afluencia de visitantes internacionales”.

“En particular, explicaron que las noticias sobre la incidencia delictiva en el nivel nacional y los mensajes emitidos por el Gobierno de Estados Unidos desalentaron los viajes de residentes de ese país”, expone el Reporte sobre las economías regionales octubre-diciembre 2025, publicado por el banco central el pasado 12 de marzo.

La directora de Análisis Económico de Grupo Financiero Base, Gabriela Siller, remarcó que este comportamiento es un reflejo del miedo de ir a los estados del sur.

“La inseguridad pública detiene todo, es un verdadero freno para la economía”, comentó en entrevista.

“Y si no hay inversión fija, si no hay construcción, pues se va deteriorando la infraestructura”, abundó la analista.

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Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

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