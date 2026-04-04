Incendio de Springs, al sur de California, se extiende por el estado

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Internacional
/ 4 abril 2026
    Incendio de Springs, al sur de California, se extiende por el estado
    Incendio Springs al Sur de California Vanguardia

Elementos del Cuerpo de Bomberos evacuaron zonas cercanas para evitar fatalidades

El 4 de abril se reportó que un incendio forestal se extiende por el sur del estado de California. Se detalló que las cuadrillas lograron combatir el fuego, sin embargo, desde la mañana del sábado, a causa del humo, se han remarcado evacuaciones en la zona.

Se informó, por parte del Departamento de Bomberos de California, que la formación del incendio tiene una extensión de aproximadamente 16 kilómetros cuadrados en el condado Riverside, a unos 103 kilómetros al este de Los Ángeles. Hasta el momento, el fuego en la zona de Springs estaba contenido al menos en un 45% el sábado, informó una portavoz del Departamento de Bomberos.

Las autoridades estiman que haya ráfagas de viento de hasta 72 km/h, lo cual podría extender el fuego en el condado de Riverside.

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No obstante, se han desplegado 260 efectivos para combatir el incendio y se ha actualizado, por Terra Fernández, especialista del Cuerpo de Bomberos, que entre el viernes y sábado, la ausencia de viento ha apoyado el combate contra la propagación del fuego. Zonas pobladas, próximas al fuego, fueron evacuadas, pero no se ha reportado cuántas estructuras han sido afectadas por el fuego.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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