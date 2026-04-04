Incendio de Springs, al sur de California, se extiende por el estado

El 4 de abril se reportó que un incendio forestal se extiende por el sur del estado de California. Se detalló que las cuadrillas lograron combatir el fuego, sin embargo, desde la mañana del sábado, a causa del humo, se han remarcado evacuaciones en la zona.

Se informó, por parte del Departamento de Bomberos de California, que la formación del incendio tiene una extensión de aproximadamente 16 kilómetros cuadrados en el condado Riverside, a unos 103 kilómetros al este de Los Ángeles. Hasta el momento, el fuego en la zona de Springs estaba contenido al menos en un 45% el sábado, informó una portavoz del Departamento de Bomberos.

Las autoridades estiman que haya ráfagas de viento de hasta 72 km/h, lo cual podría extender el fuego en el condado de Riverside.