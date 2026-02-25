$!Caen cuando viajaban con un arsenal a bordo de un taxi, en Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Dos hombres que son señalados como generadores de violencia fueron detenidos en posesión de un arsenal a bordo de un vehículo tipo taxi, en Nuevo León.

Elementos de Fuerza Civil en coordinación con la Policía de Linares lograron la detención de los presuntos integrantes de un grupo delictivo.

TE PUEDE INTERESAR: Abandonan camioneta con arsenal y equipo táctico, en NL