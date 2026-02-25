Caen cuando viajaban con un arsenal a bordo de un taxi, en Nuevo León
Fuerza Civil y Policía de Linares capturaron a dos hombres con cinco armas largas y equipo táctico en la colonia San Antonio
Monterrey, Nuevo León.- Dos hombres que son señalados como generadores de violencia fueron detenidos en posesión de un arsenal a bordo de un vehículo tipo taxi, en Nuevo León.
Elementos de Fuerza Civil en coordinación con la Policía de Linares lograron la detención de los presuntos integrantes de un grupo delictivo.
La captura se realizó la tarde del martes en la colonia San Antonio en donde los efectivos realizaron un despliegue para buscar a los sospechosos que viajaban en un taxi.
En el cruce de Joaquín Pardave y Carretera a San Carlos detectaron la unidad que se desplazaba a exceso de velocidad y le marcaron el alto.
Los individuos se identificaron como Juan “N”, de 33 años, y José “N”, de 24, quienes fueron sorprendidos en posesión de cinco armas largas abastecidas con 12 balas cada una y equipo de comunicación.
Los hombres fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público Federal para determinar su situación jurídica.