$!Abandonan camioneta con arsenal y equipo táctico, en NL

Policías estatales decomisaron armas largas, cargadores y chalecos en una Silverado abandonada en la colonia Lázaro Dimas, en Linares
Monterrey, Nuevo León.- Elementos de Fuerza Civil lograron el decomiso de armas y equipo táctico en el interior de una camioneta que fue abandonada por presuntos miembros del crimen organizado en Linares, Nuevo León.
Los hechos se registraron cuando los efectivos realizaban un recorrido de vigilancia en la colonia Lázaro Dimas.
En el cruce de las calles Ricardo Castro y Río Nazas, en las inmediaciones de un terreno baldío, se percataron de la presencia de un vehículo Chevrolet Silverado con los vidrios polarizados, el cual les llamó la atención.
La unidad estaba estacionada y los agentes se acercaron a la misma de la cual descendieron dos personas que corrieron para internarse en la maleza.
A pesar de que los policías montaron un dispositivo para dar con los sospechosos, no los encontraron.
Al inspeccionar la unidad hallaron: dos armas largas, 10 cargadores abastecidos con un total de 290 municiones, un cargador sin abastecer, cinco chalecos balísticos y dos cascos balísticos. Los indicios fueron decomisados y trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) para lo que resulte.