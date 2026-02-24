$!Abandonan camioneta con arsenal y equipo táctico, en NL

Monterrey, Nuevo León.- Elementos de Fuerza Civil lograron el decomiso de armas y equipo táctico en el interior de una camioneta que fue abandonada por presuntos miembros del crimen organizado en Linares, Nuevo León.

Los hechos se registraron cuando los efectivos realizaban un recorrido de vigilancia en la colonia Lázaro Dimas.

En el cruce de las calles Ricardo Castro y Río Nazas, en las inmediaciones de un terreno baldío, se percataron de la presencia de un vehículo Chevrolet Silverado con los vidrios polarizados, el cual les llamó la atención.

La unidad estaba estacionada y los agentes se acercaron a la misma de la cual descendieron dos personas que corrieron para internarse en la maleza.