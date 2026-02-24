Abandonan camioneta con arsenal y equipo táctico, en NL

    El armamento y equipo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para las investigaciones correspondientes Cortesía

Policías estatales decomisaron armas largas, cargadores y chalecos en una Silverado abandonada en la colonia Lázaro Dimas, en Linares

Monterrey, Nuevo León.- Elementos de Fuerza Civil lograron el decomiso de armas y equipo táctico en el interior de una camioneta que fue abandonada por presuntos miembros del crimen organizado en Linares, Nuevo León.

Los hechos se registraron cuando los efectivos realizaban un recorrido de vigilancia en la colonia Lázaro Dimas.

En el cruce de las calles Ricardo Castro y Río Nazas, en las inmediaciones de un terreno baldío, se percataron de la presencia de un vehículo Chevrolet Silverado con los vidrios polarizados, el cual les llamó la atención.

La unidad estaba estacionada y los agentes se acercaron a la misma de la cual descendieron dos personas que corrieron para internarse en la maleza.

A pesar de que los policías montaron un dispositivo para dar con los sospechosos, no los encontraron.

Al inspeccionar la unidad hallaron: dos armas largas, 10 cargadores abastecidos con un total de 290 municiones, un cargador sin abastecer, cinco chalecos balísticos y dos cascos balísticos. Los indicios fueron decomisados y trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) para lo que resulte.

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

