Caen dos presuntos implicados en masacre de Salamanca

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 28 enero 2026
    Caen dos presuntos implicados en masacre de Salamanca
    Caen dos presuntos implicados en masacre de Salamanca FOTO: VANGUARDIA

Tras el asalto, en partido de futbol, fallecieron 11 personas y varias personas fueron hospitalizadas por heridas de balas

Tras diversos cateos, tres personas fueron detenidas por su presunta participación en la masacre perpetrada en los campos de fútbol de la comunidad Loma de Flores, la tarde del domingo 25 de enero de 2026.

Las detenciones se lograron en operativos desplegados el lunes y martes en la noche en los municipios de Villagrán, Juventino Rosas y Celaya, zona de influencia criminal del Cártel Santa Rosa de Lima, confirmaron fuentes cercanas a las investigaciones.

TE PUEDE INTERESAR: Guanajuato: Reportan dos detenidos por masacre en Salamanca; serían del Cártel de Santa Rosa de Lima

Agentes de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, con apoyo de elementos de la Guardia Nacional y Fuerzas del Estado, intervinieron domicilios en la comunidad Santa Rosa de Lima, cuna del CSRL, de Villagrán; y el poblado San Antonio de los Morales, de Juventino Rosas.

La operatividad se ejecutó como parte de las indagatorias por los homicidios de 11 personas el domingo pasado al término de un partido de fútbol en la comunidad Loma de Flores, de Salamanca, y en donde varias más fueron heridas por proyectiles disparados con rifles de asalto.

En esos lugares, habrían detenido a dos hombres y a una mujer, y encontraron indicios que podrían tener relación con el multihomicidio, por lo que procedieron a su embalaje para las pruebas periciales y aseguraron algunos predios.

Aunque este medio solicitó información a la Fiscalía estatal, a cargo de Gerardo Vázquez Alatriste, sobre los resultados alcanzados y respecto a las personas capturadas, no hubo respuesta.

El martes, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo reveló que se tienen ‘avances claros en las líneas de investigación sobre los hechos y motivaciones’ y enfatizó su compromiso para que haya justicia para todas las víctimas.

TE PUEDE INTERESAR: Ataque en campo de futbol de Salamanca destapa disputa criminal y cobro de extorsiones

No obstante que la mandataria precisó que la Fiscalía General del Estado tendrá que informar puntualmente de esos avances y realizar un trabajo muy profesional que permita que no haya impunidad, su titular ha mantenido en reserva el progreso de las indagatorias.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Crimen Organizado
Multihomicidio
Investigaciones

Localizaciones


Guanajuato

Organizaciones


FGE

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
Privilegios del pasado

Privilegios del pasado
true

El poder les hizo perder el olfato político

Jesús Antonio ‘N’, alias ‘El Elmo’, fue identificado como líder de un grupo criminal que opera en la Ciudad de México.

CDMX: Secretaría de Seguridad confirma detención de ‘El Elmo’, presunto líder de Los Elmos
Cada año, el corrido de Lamberto Quintero suena en gran parte de México recordando su fallecimiento en ‘El Salado’, Sinaloa

¿Quién fue Lamberto Quintero?... el hombre que un día 28 de enero lo seguía una camioneta
El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -15 grados en la República Mexicana.

Se aproxima Gran Masa de Aire Frío a México; junto al Frente Frío 32, azotarán con heladas de -15 grados, lluvias y evento Norte
Actuar a tiempo es la clave para no afectar un apoyo que ya tienes asegurado.

¿No recogiste tu Tarjeta Bienestar? Esto es lo que debes hacer
Premiación. La cinta del director mexicano compite en ocho rubros, mientras Una batalla tras otra y Los Pecadores dominan las nominaciones rumbo a los premios BAFTA

Va Frankenstein de Del Toro por ocho premios BAFTA... aunque con desaires
Raymundo Padilla se integra como asesor personal de la presidencia de Saraperos en la planeación rumbo a 2026.

Raymundo Padilla regresa a Saraperos como asesor en la planeación 2026