Ataque en campo de futbol de Salamanca destapa disputa criminal y cobro de extorsiones

El ataque armado ocurrido en un campo de fútbol de la comunidad de Loma de Flores, en el municipio de Salamanca, Guanajuato, dejó un saldo de 11 personas muertas y 10 lesionadas. Tras los hechos, surgieron cuestionamientos sobre el posible móvil de la agresión, la identidad de los responsables y una eventual relación con la operación de grupos de la delincuencia organizada en la región. La agresión se registró en un entorno marcado por la violencia, ya que aproximadamente 20 días antes del ataque, ligas deportivas locales habían suspendido partidos en distintas comunidades de Salamanca ante amenazas, agresiones previas y la ausencia de condiciones de seguridad para jugadores, organizadores y asistentes. TE PUEDE INTERESAR: Ataque en Salamanca: siete personas continúan hospitalizadas y tres, incluyendo a menor, son dadas de alta

ASÍ OCURRIÓ EL ATAQUE ARMADO EN CAMPO DE FUTBOL DE SALAMANCA, GUANAJUATO De acuerdo con los reportes disponibles, cerca de las 17:30 horas del domingo se disputaba un partido de semifinales entre los equipos Biodent de Loma de Flores, del municipio de Salamanca, y San José de Marañón, de Irapuato, en el campo deportivo de la comunidad. Testigos presenciales relataron a medios locales que el inmueble y sus alrededores se encontraban concurridos por jugadores, familiares y vecinos que acudieron a presenciar el encuentro. Al finalizar el partido, varias personas permanecieron en el lugar conviviendo y festejando, como suele ocurrir en eventos deportivos de carácter comunitario. De manera repentina, al menos tres camionetas ingresaron al estacionamiento y a la zona del campo. De los vehículos descendieron entre cuatro y ocho hombres armados con rifles de alto poder, quienes se dirigieron de inmediato hacia los asistentes y comenzaron a disparar sin mediar palabra, tanto contra jugadores como contra espectadores. HOMBRES ARMADOS DISPARAN CONTRA ASISTENTES DE PARTIDO DE FUTBOL Los primeros disparos alcanzaron a las personas que se encontraban cerca de la entrada y del área de juego, incluyendo a integrantes de una empresa de seguridad privada que resguardaban el evento, quienes, de acuerdo con versiones oficiales y testimonios, fueron las primeras víctimas. Peritos de la Fiscalía contabilizaron más de un centenar de casquillos percutidos en el lugar. Tras disparar sus armas, los agresores abordaron nuevamente las camionetas y se retiraron del sitio, presuntamente con dirección hacia el municipio de Irapuato.

IDENTIFICAN A VÍCTIMAS MORTALES DE ATAQUE EN SALAMANCA, GUANAJUATO Horas después del ataque, autoridades y familiares confirmaron la identidad de varias de las personas fallecidas. Entre ellas se encontraba Carlos Alejandro Moreno, conocido como “Charly”, baterista del grupo musical Reencuentro Norteño. También fueron identificados los hermanos Luis Fernando y Luis Enrique Vázquez Sosa, el exagente de Tránsito Municipal Alejandro Prieto, así como Carmen “N”, Bryan Gutiérrez, Luis Alberto “N”, Martín “N”, María Elena “N”, José Bernal y Francisco Guevara. AGRESIÓN ESTARÍA VINCULADA CON DISPUTA DE GRUPOS CRIMINALES De acuerdo con fuentes federales consultadas por Infobae México, la agresión estaría relacionada con la disputa entre el Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL) y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Según esta versión, el ataque habría sido perpetrado por un grupo vinculado al CSRL, identificado como “Los Marros”. Este grupo sería encabezado por Mario Eleazar Lara Belman, conocido como “Negro”, “Camorro” o “Gallo”, señalado como uno de los principales objetivos de las fuerzas de seguridad en Guanajuato. Reportes consultados indican que los apellidos del presunto líder estarían ligados a integrantes del CSRL desde la fundación de esa organización. De acuerdo con la versión oficial, al menos cinco de las víctimas mortales estarían vinculadas al CJNG y laboraban para una empresa de seguridad privada que se encargaba de resguardar el partido. Los agresores, identificados como integrantes del grupo rival, habrían ejecutado el ataque tras identificar a sus objetivos en el lugar. Entre los presuntos responsables mencionados se encuentra Moisés Soto Bermúdez, señalado como encargado de un grupo de choque conocido como “Los Marros”, así como Mario Eleazar Lara Belman, quien cuenta con una orden de aprehensión por homicidio calificado y es vinculado con delitos de extorsión, secuestro y desaparición forzada, además de ser identificado como generador de violencia en Irapuato, Celaya y Salamanca.