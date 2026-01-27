Ataque en campo de futbol de Salamanca destapa disputa criminal y cobro de extorsiones

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 27 enero 2026
    Ataque en campo de futbol de Salamanca destapa disputa criminal y cobro de extorsiones
    Un ataque armado en un campo de futbol de la comunidad Loma de Flores, en Salamanca, Guanajuato, dejó 11 personas muertas y 10 más lesionadas. EFE

La agresión armada en Loma de Flores se dio en un entorno marcado por amenazas previas y suspensión de ligas deportivas en Salamanca, Guanajuato

El ataque armado ocurrido en un campo de fútbol de la comunidad de Loma de Flores, en el municipio de Salamanca, Guanajuato, dejó un saldo de 11 personas muertas y 10 lesionadas.

Tras los hechos, surgieron cuestionamientos sobre el posible móvil de la agresión, la identidad de los responsables y una eventual relación con la operación de grupos de la delincuencia organizada en la región.

La agresión se registró en un entorno marcado por la violencia, ya que aproximadamente 20 días antes del ataque, ligas deportivas locales habían suspendido partidos en distintas comunidades de Salamanca ante amenazas, agresiones previas y la ausencia de condiciones de seguridad para jugadores, organizadores y asistentes.

TE PUEDE INTERESAR: Ataque en Salamanca: siete personas continúan hospitalizadas y tres, incluyendo a menor, son dadas de alta

ASÍ OCURRIÓ EL ATAQUE ARMADO EN CAMPO DE FUTBOL DE SALAMANCA, GUANAJUATO

De acuerdo con los reportes disponibles, cerca de las 17:30 horas del domingo se disputaba un partido de semifinales entre los equipos Biodent de Loma de Flores, del municipio de Salamanca, y San José de Marañón, de Irapuato, en el campo deportivo de la comunidad.

Testigos presenciales relataron a medios locales que el inmueble y sus alrededores se encontraban concurridos por jugadores, familiares y vecinos que acudieron a presenciar el encuentro. Al finalizar el partido, varias personas permanecieron en el lugar conviviendo y festejando, como suele ocurrir en eventos deportivos de carácter comunitario.

De manera repentina, al menos tres camionetas ingresaron al estacionamiento y a la zona del campo. De los vehículos descendieron entre cuatro y ocho hombres armados con rifles de alto poder, quienes se dirigieron de inmediato hacia los asistentes y comenzaron a disparar sin mediar palabra, tanto contra jugadores como contra espectadores.

HOMBRES ARMADOS DISPARAN CONTRA ASISTENTES DE PARTIDO DE FUTBOL

Los primeros disparos alcanzaron a las personas que se encontraban cerca de la entrada y del área de juego, incluyendo a integrantes de una empresa de seguridad privada que resguardaban el evento, quienes, de acuerdo con versiones oficiales y testimonios, fueron las primeras víctimas. Peritos de la Fiscalía contabilizaron más de un centenar de casquillos percutidos en el lugar.

Tras disparar sus armas, los agresores abordaron nuevamente las camionetas y se retiraron del sitio, presuntamente con dirección hacia el municipio de Irapuato.

$!MEX3231. SALAMANCA (MÉXICO), 25/01/2026.- Integrantes de la Cruz Roja Mexicana llegan a la zona donde se cometió un ataque armado este domingo, en la ciudad de Salamanca (México). Al menos 11 personas murieron y 12 más resultaron lesionadas tras un ataque armado durante un partido de fútbol en la comunidad Loma de Flores, en el municipio mexicano de Salamanca, estado de Guanajuato, oeste de México. EFE/STR
MEX3231. SALAMANCA (MÉXICO), 25/01/2026.- Integrantes de la Cruz Roja Mexicana llegan a la zona donde se cometió un ataque armado este domingo, en la ciudad de Salamanca (México). Al menos 11 personas murieron y 12 más resultaron lesionadas tras un ataque armado durante un partido de fútbol en la comunidad Loma de Flores, en el municipio mexicano de Salamanca, estado de Guanajuato, oeste de México. EFE/STR Str / EFE

IDENTIFICAN A VÍCTIMAS MORTALES DE ATAQUE EN SALAMANCA, GUANAJUATO

Horas después del ataque, autoridades y familiares confirmaron la identidad de varias de las personas fallecidas. Entre ellas se encontraba Carlos Alejandro Moreno, conocido como “Charly”, baterista del grupo musical Reencuentro Norteño.

También fueron identificados los hermanos Luis Fernando y Luis Enrique Vázquez Sosa, el exagente de Tránsito Municipal Alejandro Prieto, así como Carmen “N”, Bryan Gutiérrez, Luis Alberto “N”, Martín “N”, María Elena “N”, José Bernal y Francisco Guevara.

AGRESIÓN ESTARÍA VINCULADA CON DISPUTA DE GRUPOS CRIMINALES

De acuerdo con fuentes federales consultadas por Infobae México, la agresión estaría relacionada con la disputa entre el Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL) y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Según esta versión, el ataque habría sido perpetrado por un grupo vinculado al CSRL, identificado como “Los Marros”.

Este grupo sería encabezado por Mario Eleazar Lara Belman, conocido como “Negro”, “Camorro” o “Gallo”, señalado como uno de los principales objetivos de las fuerzas de seguridad en Guanajuato. Reportes consultados indican que los apellidos del presunto líder estarían ligados a integrantes del CSRL desde la fundación de esa organización.

De acuerdo con la versión oficial, al menos cinco de las víctimas mortales estarían vinculadas al CJNG y laboraban para una empresa de seguridad privada que se encargaba de resguardar el partido. Los agresores, identificados como integrantes del grupo rival, habrían ejecutado el ataque tras identificar a sus objetivos en el lugar.

Entre los presuntos responsables mencionados se encuentra Moisés Soto Bermúdez, señalado como encargado de un grupo de choque conocido como “Los Marros”, así como Mario Eleazar Lara Belman, quien cuenta con una orden de aprehensión por homicidio calificado y es vinculado con delitos de extorsión, secuestro y desaparición forzada, además de ser identificado como generador de violencia en Irapuato, Celaya y Salamanca.

$!MEX3231. SALAMANCA (MÉXICO), 25/01/2026.- Integrantes de la Guardia Nacional de México custodian la zona donde se cometió un ataque armado este domingo, en la ciudad de Salamanca (México). Al menos 11 personas murieron y 12 más resultaron lesionadas tras un ataque armado durante un partido de fútbol en la comunidad Loma de Flores, en el municipio mexicano de Salamanca, estado de Guanajuato, oeste de México. EFE/STR
MEX3231. SALAMANCA (MÉXICO), 25/01/2026.- Integrantes de la Guardia Nacional de México custodian la zona donde se cometió un ataque armado este domingo, en la ciudad de Salamanca (México). Al menos 11 personas murieron y 12 más resultaron lesionadas tras un ataque armado durante un partido de fútbol en la comunidad Loma de Flores, en el municipio mexicano de Salamanca, estado de Guanajuato, oeste de México. EFE/STR Str / EFE

LIGAS DE FUTBOL HABRÍAN SUSPENDIDO PARTIDOS DEBIDO A AMENAZAS E INTENTOS DE EXTORSIÓN

El ataque en Loma de Flores se inscribe en una serie de hechos que han afectado a ligas de fútbol amateur en Salamanca. De acuerdo con información publicada por Periódico Correo, desde inicios de enero varias ligas, entre ellas la Liga de Veteranos, suspendieron partidos debido a amenazas, extorsiones y ataques armados.

Organizadores y directivos recibieron mensajes con exigencias de “cobro de piso” de hasta 50 mil pesos mensuales para permitir la realización de los encuentros. En algunos casos, los propios directivos fueron víctimas de agresiones armadas. Ante esta situación, se optó por cancelar partidos para evitar poner en riesgo a los jugadores de los 24 equipos afiliados.

La presión criminal también alcanzó a la Liga Salmantina y a la Liga Regional Campesina, que suspendieron toda actividad deportiva tras ataques y amenazas, dejando campos vacíos en zonas como Los Campos Nuevos y la comunidad de Cárdenas. Vecinos relataron que, tras los hechos violentos, los espacios deportivos dejaron de ser utilizados incluso para actividades recreativas básicas.

Ante la falta de vigilancia policial, algunas ligas intentaron reanudar actividades bajo la protección de empresas de seguridad privada, según reportes de La Silla Rota Guanajuato. En ese contexto se habría decidido contratar guardias para el partido en Loma de Flores, quienes posteriormente fueron señalados como presuntos integrantes de un grupo criminal.

TE PUEDE INTERESAR: CJNG y el Cártel Santa Rosa de Lima estarían detrás del ataque armado en Salamanca

Según fuentes consultadas por Infobae México, Mario Eleazar Lara Belman es identificado como líder de “Los Marros”, una célula del Cártel Santa Rosa de Lima dedicada a actividades como la distribución de droga, homicidios y extorsión en los municipios de Irapuato, Salamanca y Celaya.

Las autoridades lo consideran uno de los principales generadores de violencia en la región y cuentan con una orden de aprehensión vigente en su contra por homicidio calificado. Además, se le relaciona con investigaciones por secuestro y desaparición forzada.

Las indagatorias también señalan que la estructura del CSRL ha estado influida por diversas familias, entre ellas los Lara Belman, que habrían ocupado posiciones estratégicas dentro de la organización criminal desde sus inicios. Hasta el momento, las autoridades no han difundido imágenes oficiales de Mario Eleazar Lara Belman.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ataques
Crimen Organizado
Violencia

Localizaciones


Guanajuato

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
Larga cola

Larga cola
true

El sentimiento de los timados
Los viajes a Europa desde el norte de México serán más accesibles tras los anuncios de nuevas rutas y ampliación de frecuencias aéreas realizados durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026.

Madrid y París más cerca de Saltillo: México amplía vuelos a Europa desde Fitur 2026
Regalo. Bad Bunny convierte al coquí puertorriqueño en el símbolo central de su nueva colaboración con la NFL.

Bad Bunny lleva la cultura latina a la NFL con su nueva Concho Collection
Con el inicio del mes de febrero de 2026 se viene una nueva etapa de registro para algunos programas sociales impulsados por el Gobierno de México, con el objetivo de garantizar apoyo económico y otros beneficios a sectores de población específicos.

Estos Programas del Bienestar abrirán registro en febrero 2026: requisitos, fechas y proceso
La pensión que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) representa una fuente de ingresos fundamental para millones de personas retiradas en el país.

Pensión IMSS: Este día de febrero 2026 caerá el segundo depósito del año
La inesperada muerte de Alexis Ortega, reconocido actor de doblaje mexicano y voz en español latino de Spider-Man interpretado por Tom Holland, generó conmoción en el medio artístico.

¿De qué murió Alexis Ortega?... Actor de doblaje y voz de Spider-Man de Tom Holland
Cristiano Ronaldo llegaría a México en marzo y se alojaría en el Fairmont Mayakoba, uno de los resorts más exclusivos de la Riviera Maya, como parte de la logística de la Selección de Portugal.

Cristiano Ronaldo se hospedará en un exclusivo resort de la Riviera Maya durante su visita a México