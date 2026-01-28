Guanajuato: Reportan dos detenidos por masacre en Salamanca; serían del Cártel de Santa Rosa de Lima

El pasado 25 de enero se llevó a cabo un ataque armado en un campo de fútbol, ubicado en la comunidad Loma de Flores en Salamanca, Guanajuato, que dejó 11 personas muertas y 12 lesionadas. Respecto a estos hechos, medios de comunicación locales reportaron que fuentes cercanas a la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmaron la detención de dos presuntos involucrados en la masacre, quienes fueron vinculados con el Cártel de Santa Rosa de Lima. TE PUEDE INTERESAR: Ataque en Salamanca: siete personas continúan hospitalizadas y tres, incluyendo a menor, son dadas de alta “Se hicieron varios cateos en la zona de influencia del cartel del Marro, hay varios detenidos pero no se hará oficial hasta que estén vinculados a proceso, apenas se van a poner a disposición de un juez”, citó el diario ‘en línea’.

ASÍ FUE EL OPERATIVO PARA DETENER A DOS PRESUNTOS IMPLICADOS EN MASACRE DE SALAMANCA Los sujetos acusados, cuyas identidades se desconocen, habrían sido detenidos gracias a operativos simultáneos en varias zonas de Guanajuato, donde se coordinaron elementos de la FGE y Guardia Nacional (GN). En dichas acciones, los uniformados realizaron cateos y aseguramientos en áreas presuntamente frecuentadas por el Cártel de Santa Rosa de Lima. Medios destacaron que uno de los patrullajes se desarrollo en la comunidad San Antonio de los Morales, en el municipio Juventino Rosas, de donde es originario José Antonio Yépez Ortiz, alias ‘El Marro’ y presunto líder de la organización criminal.