Guanajuato: Reportan dos detenidos por masacre en Salamanca; serían del Cártel de Santa Rosa de Lima

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 28 enero 2026
    Guanajuato: Reportan dos detenidos por masacre en Salamanca; serían del Cártel de Santa Rosa de Lima
    El pasado 25 de enero se llevó a cabo un ataque armado en un campo de fútbol, ubicado en la comunidad Loma de Flores en Salamanca, Guanajuato, que dejó 11 personas muertas y 12 lesionadas. AP

Fuentes cercanas a la Fiscalía de Guanajuato explicaron que las detenciones se harán públicas hasta que los imputados sean vinculados a proceso por el ataque armado

El pasado 25 de enero se llevó a cabo un ataque armado en un campo de fútbol, ubicado en la comunidad Loma de Flores en Salamanca, Guanajuato, que dejó 11 personas muertas y 12 lesionadas.

Respecto a estos hechos, medios de comunicación locales reportaron que fuentes cercanas a la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmaron la detención de dos presuntos involucrados en la masacre, quienes fueron vinculados con el Cártel de Santa Rosa de Lima.

TE PUEDE INTERESAR: Ataque en Salamanca: siete personas continúan hospitalizadas y tres, incluyendo a menor, son dadas de alta

“Se hicieron varios cateos en la zona de influencia del cartel del Marro, hay varios detenidos pero no se hará oficial hasta que estén vinculados a proceso, apenas se van a poner a disposición de un juez”, citó el diario ‘en línea’.

ASÍ FUE EL OPERATIVO PARA DETENER A DOS PRESUNTOS IMPLICADOS EN MASACRE DE SALAMANCA

Los sujetos acusados, cuyas identidades se desconocen, habrían sido detenidos gracias a operativos simultáneos en varias zonas de Guanajuato, donde se coordinaron elementos de la FGE y Guardia Nacional (GN).

En dichas acciones, los uniformados realizaron cateos y aseguramientos en áreas presuntamente frecuentadas por el Cártel de Santa Rosa de Lima.

Medios destacaron que uno de los patrullajes se desarrollo en la comunidad San Antonio de los Morales, en el municipio Juventino Rosas, de donde es originario José Antonio Yépez Ortiz, alias ‘El Marro’ y presunto líder de la organización criminal.

En esta zona, ‘en línea’ confirmó el arresto de una mujer y el aseguramiento de tres vehículos.

MASACRE EN SALAMANCA, GUANAJUATO

El ataque armado sucedió en la comunidad Loma de Flores, en Salamanca, cuando concluía un partido de fútbol amateur. Como resultado, se registraron 11 muertos y 12 lesionados.

TE PUEDE INTERESAR: Fiscalía investiga ataque armado en campo de futbol de Salamanca que dejó 11 muertos

Autoridades confirmaron que los agresores llegaron en vehículos, descendieron y abrieron fuego de manera indiscriminada contra los asistentes que se encontraban conviviendo tras el evento deportivo.

César Prieto, alcalde de Salamanca, consideró que el atentado forma parte de una ‘ola de violencia’ que se vive en la región. Posteriormente, se identificó que el Cártel Rosa Santa de Lima y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) estarían detrás de los hechos, debido a una disputa territorial.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Crimen Organizado
Detenciones
Multihomicidio

Localizaciones


Guanajuato

Organizaciones


FGE

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

Selección de los editores
Privilegios del pasado

Privilegios del pasado
true

El poder les hizo perder el olfato político

Jesús Antonio ‘N’, alias ‘El Elmo’, fue identificado como líder de un grupo criminal que opera en la Ciudad de México.

CDMX: Secretaría de Seguridad confirma detención de ‘El Elmo’, presunto líder de Los Elmos
Cada año, el corrido de Lamberto Quintero suena en gran parte de México recordando su fallecimiento en ‘El Salado’, Sinaloa

¿Quién fue Lamberto Quintero?... el hombre que un día 28 de enero lo seguía una camioneta
El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -15 grados en la República Mexicana.

Se aproxima Gran Masa de Aire Frío a México; junto al Frente Frío 32, azotarán con heladas de -15 grados, lluvias y evento Norte
Actuar a tiempo es la clave para no afectar un apoyo que ya tienes asegurado.

¿No recogiste tu Tarjeta Bienestar? Esto es lo que debes hacer
Premiación. La cinta del director mexicano compite en ocho rubros, mientras Una batalla tras otra y Los Pecadores dominan las nominaciones rumbo a los premios BAFTA

Va Frankenstein de Del Toro por ocho premios BAFTA... aunque con desaires
Raymundo Padilla se integra como asesor personal de la presidencia de Saraperos en la planeación rumbo a 2026.

Raymundo Padilla regresa a Saraperos como asesor en la planeación 2026