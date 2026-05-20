Hallan bacterias en sueros vitaminados que mataron a 8 pacientes en Sonora

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    Hallan bacterias en sueros vitaminados que mataron a 8 pacientes en Sonora
    El médico señalado por el caso, Jesús Maximiano Verduzco Soto, se mantiene prófugo de la justicia. UNSPLASH

La Fiscalía estatal informó a los familiares que además se determinaron malas prácticas en el manejo de insumos en la clínica señalada

La Fiscalía de Sonora dio a conocer, tras llevar a cabo análisis científicos, que se encontraron microorganismos capaces de crear infecciones mortales en los sueros vitaminados que se aplicaron a pacientes en Sonora, mismos que dejaron al menos ocho muertos.

Los microorganismos patógenos son agentes biológicos microscópicos como bacterias, virus, hongos, protozoos o priones capaces de invadir un huésped (humanos, animales, plantas) y alterar sus funciones normales, causando enfermedades.

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Por otro lado, la Fiscalía dijo que los análisis también revelaron malas prácticas en el manejo de insumos médicos, así como anomalías en los protocolos de asepsia en las etapas de preparación y aplicación de soluciones parenterales.

Los resultados de los estudios fueron informados a familiares de las personas fallecidas y afectadas por el caso, en una reunión de atención y acompañamiento.

A la vez, la Fiscalía les compartió los avances en la investigación, así como la situación jurídica de Jesús Maximiano Verduzco Soto, médico señalado como probable responsable de delitos de homicidio culposo por responsabilidad médica y afectaciones a la salud.

Verduzco tiene una orden de aprehensión en su contra y está prófugo de la justicia. La Fiscalía mantiene vigente una recompensa de hasta 500 mil pesos por información útil, veraz y eficaz que conduzca a localizarlo.

En tanto, se mantienen diligencias de búsqueda, cateos, alertas migratorias y peticiones de colaboración con otros estados, con el objetivo de dar con su paradero.

A principios de abril, autoridades tomaron conocimiento de señalamientos contra una clínica de medicina biológica y de homeopatía en Sonora que suministró sueros vitaminados a pacientes. Hasta ahora, del hecho resultaron ocho personas fallecidas y 11 con daños a la salud.

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Alejandro Montenegro

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

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