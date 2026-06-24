Cantan ‘Cielito lindo’ Madres Buscadoras durante protesta en la Ciudad de México

El 24 de junio, activistas e integrantes de las Madres Buscadoras se conglomeraron en el Monumento de la Revolución, de la Ciudad de México, para protestar en contra del gobierno y exigir resultados en los casos de desaparición forzada. En la madrugada del 24 de junio, a horas del juego mundialista entre la selección mexicana y el equipo de República Checa, las madres buscadoras, nuevamente, desplegaron lonas con fichas de personas desaparecidas.

Sin embargo, en un paralelismo con las celebraciones del juego del Mundial 2026 en la capital mexicana, las activistas cantaron la canción ‘Cielito lindo’, adaptándola al contexto de sus protestas e incidentes. ‘La intención es que México sienta el nacionalismo que sentimos ahorita por el partido, sintamos esa emoción de ver a nuestra Selección, que sintamos esa misma emoción por quienes no pueden disfrutar de esos momentos’ destacó una de las madres buscadoras presentes. Las protestas no ocurrieron en las inmediaciones del Estadio Azteca, sino en otros espacios de alto tráfico peatonal para así manifestar sus exigencias al Gobierno federal. En su versión de Cielito lindo, las participantes de la protesta introdujeron sus posturas en cuanto a la búsqueda de sus familiares y amigos que hayan sido víctimas de la desaparición forzada.

‘Por todos los rincones vamos buscando, cruzando mares y tierras, cielito lindo, nunca parando; familias siempre valientes, cielito lindo, siguen andando. Con una foto en las manos, cielito lindo, nunca soltando’ cantaron las madres buscadoras. Las madres buscadoras compartieron las fichas de búsqueda a los peatones cercanos y denunciaron al gobierno de no priorizar acciones para localizar a las víctimas de desaparición forzada.

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