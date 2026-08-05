¡Sube la Coca-Cola en México!... estos son los refrescos que costarán hasta 5 pesos más caros

El precio de diversos productos de Coca-Cola cambió en México a partir de este martes, luego de que Fomento Económico Mexicano (FEMSA) aplicara un ajuste que impacta a refrescos, aguas y bebidas saborizadas. Dependiendo de la presentación, los incrementos van de uno hasta cinco pesos.

La empresa Coca-Cola aumentó los precios de sus refrescos y bebidas en México. Conoce qué presentaciones subirán hasta cinco pesos y por qué FEMSA aplicó este ajuste.

Las nuevas listas de precios comenzaron a distribuirse entre pequeños comercios de todo el país días antes de entrar en vigor. Los cambios abarcan envases retornables, no retornables, latas y presentaciones familiares, tanto de Coca-Cola tradicional como de versiones sin azúcar y otras bebidas del portafolio.

La empresa confirmó el incremento y explicó que responde al aumento en los costos de algunos insumos utilizados para la elaboración de sus productos. A través de Comunicación Corporativa, FEMSA señaló: “En línea con el aumento del precio de algunos insumos usados para la elaboración de nuestros productos, nos vemos en la necesidad de aumentar los precios a partir del martes 4 de agosto. Seguimos ofreciendo diferentes opciones para refrescar a nuestros consumidores”.

CAMBIAN LOS PRECIOS DE COCA-COLA

Entre las presentaciones que registran modificaciones se encuentra la Coca-Cola retornable de 250 mililitros, cuyo precio pasó de 12 a 14 pesos. La botella retornable de 355 mililitros aumentó de 13 a 14 pesos, mientras que la lata de 355 mililitros pasó de 22 a 23 pesos.

En las versiones sin azúcar también hubo ajustes. La presentación de 355 mililitros subió de 8 a 10 pesos y la botella de 600 mililitros incrementó su precio de 18 a 20 pesos.

Las presentaciones familiares tampoco quedaron fuera del aumento. La botella retornable de 1.35 litros pasó de 35 a 37 pesos; la de 1.75 litros aumentó de 40 a 42 pesos; la de 2.25 litros pasó de 46 a 49 pesos y la de tres litros se elevó de 50 a 52 pesos. En tanto, la botella retornable de dos litros subió de 36 a 38 pesos y la presentación de 1.25 litros pasó de 23 a 25 pesos.

POR QUÉ SUBIERON LOS REFRESCOS

El ajuste no solo alcanzó a los refrescos. El agua Ameyal de 355 mililitros duplicó su precio al pasar de 5 a 10 pesos, convirtiéndose en el producto con el mayor incremento porcentual dentro de la lista. Las bebidas no calóricas de 355 mililitros también aumentaron de 8 a 10 pesos.

Durante una conferencia con analistas, el director general de Coca-Cola FEMSA, Ian Marcel Craig García, explicó que la estrategia de precios responde al incremento del IEPS, la inflación y un entorno de menor consumo en el mercado mexicano.

El directivo afirmó que la empresa decidió absorber parte de esos costos para reducir el impacto en los consumidores. “Trasladamos aproximadamente el 85% del impacto total entre impuestos e inflación. Es decir, no trasladamos la totalidad”, señaló.

FEMSA BUSCA EVITAR PÉRDIDA DE CONSUMIDORES

Ian Marcel Craig García recordó que la compañía tomó como referencia la experiencia de los aumentos aplicados en 2013 y 2014, cuando prácticamente trasladó la totalidad de los incrementos derivados de impuestos y costos de operación.

Según explicó, esa estrategia provocó una disminución en la participación de mercado de la empresa, una situación que tardó varios años en revertirse. De acuerdo con el directivo, la pérdida llegó a 500 puntos base antes de comenzar su recuperación en 2023.

Sobre la decisión de aplicar un incremento parcial este año, concluyó: “Fue un aumento considerable para nuestros consumidores. No queríamos perder penetración en los hogares ni la preferencia del consumidor”.