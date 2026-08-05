Se aproxima Tormenta intensa a México con 96 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h

Una Tormenta se aproxima al territorio mexicano, provocando fuertes lluvias intensas por 96 horas, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Para este miércoles, el monzón mexicano en el noroeste de la República Mexicana, en interacción con inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit; así como lluvias fuertes en Sonora y Baja California Sur.

Simultáneamente, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, en combinación con canales de baja presión al interior del país y la onda tropical 24, que se desplazará sobre el sur del territorio nacional, propiciarán lluvias muy fuertes en zonas de Jalisco, Guerrero, Oaxaca y Chiapas; así como chubascos y lluvias fuertes en el noreste, occidente, centro, oriente, sur y sureste del territorio mexicano, incluidos la península de Yucatán y el Valle de México.

Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en entidades del norte de México; con temperaturas superiores a 45 °C en zonas de Baja California y Sonora. Además, prevalecerá la onda de calor en Nuevo León (centro y este), Tamaulipas (oeste), Oaxaca (este y sur) y Chiapas (centro y oeste). Para este jueves, el monzón mexicano en el noroeste de la República Mexicana aunado a divergencia en altura, ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit; lluvias fuertes en Sonora; así como chubascos en Baja California Sur.

Circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, además de canales de baja presión sobre el interior del país, continuarán interactuando con inestabilidad atmosférica y la onda tropical 24, que se desplazará sobre el sur y occidente del territorio nacional, por lo que se prevén chubascos y lluvias fuertes en estados del noreste, occidente, centro, oriente, sur y sureste de México, incluida la península de Yucatán, pronosticándose lluvias muy fuertes en zonas de Jalisco, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, mantendrá el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en entidades del norte del territorio mexicano, con temperaturas superiores a 45 °C en Baja California y Sonora. Además, prevalecerá la onda de calor en Nuevo León (centro y este), Tamaulipas (oeste), Oaxaca (este y sur) y Chiapas (centro y oeste).

CLIMA PARA SALTILLO Para Saltillo, el pronóstico de este miércoles, una mínima de 20 y máxima de 27 grados, con probabilidad de lluvias, el jueves tendremos una máxima de 29 y una mínima de 19 grados, finalmente para el viernes, una máxima de 29 y mínima de 18. PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua (sur y suroeste), Sinaloa (noreste y este), Durango (noroeste, oeste y centro), Nayarit (sur), Jalisco (oeste), Guerrero (centro y oeste), Oaxaca (oeste) y Chiapas (sur y este). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur (sur), Sonora (norte, centro y sureste), Zacatecas (centro y sur), Aguascalientes (noroeste), Colima, Michoacán (centro y oeste), Guanajuato (centro y sur), Puebla (norte y sureste), Veracruz (sur), Tabasco (oeste), Campeche (norte) y Yucatán (oeste, centro y este). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California. TEMPERATURAS MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste). Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sonora (oeste y noroeste), Chihuahua (norte y este), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Tabasco, Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Coahuila, Zacatecas (sur), San Luis Potosí, Nayarit (norte), Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro (norte), Hidalgo (norte) y Estado de México (suroeste). PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Oaxaca (istmo), Tabasco, Campeche y Yucatán. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Chiapas. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Veracruz y Quintana Roo. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California; costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

¿QUÉ ES UNA TORMENTA? Una tormenta es un fenómeno meteorológico caracterizado por una perturbación de la atmósfera que puede incluir lluvia, viento fuerte, truenos, relámpagos, granizo e incluso nieve, dependiendo de las condiciones climáticas. Se produce cuando masas de aire con diferentes temperaturas y niveles de humedad interactúan, generando inestabilidad en la atmósfera. Las tormentas se forman principalmente a partir de nubes de gran desarrollo vertical, conocidas como cumulonimbus, que pueden alcanzar más de 10 kilómetros de altura. En su interior ocurren fuertes corrientes ascendentes y descendentes de aire que favorecen la formación de lluvia intensa, descargas eléctricas y, en algunos casos, granizo. Tipos de tormentas Tormenta eléctrica: Se caracteriza por la presencia de rayos y truenos, acompañados o no de lluvia. Tormenta de lluvia: Produce precipitaciones intensas que pueden ocasionar inundaciones. Tormenta de granizo: Genera la caída de bolas de hielo de distintos tamaños. Tormenta de nieve: Ocurre en regiones frías y deja acumulaciones importantes de nieve. Tormenta tropical: Es un ciclón tropical con vientos sostenidos de entre 63 y 118 km/h. Si aumenta su intensidad, puede convertirse en huracán. ¿Cómo se forma una tormenta? Para que se desarrolle una tormenta deben coincidir tres elementos principales: Aire cálido y húmedo, que asciende con facilidad. Inestabilidad atmosférica, que favorece el crecimiento de las nubes. Un mecanismo de ascenso, como un frente frío, una montaña o el intenso calentamiento del suelo. Al elevarse, el aire se enfría y el vapor de agua se condensa formando nubes. Si el proceso continúa, las gotas de agua y los cristales de hielo crecen hasta precipitarse en forma de lluvia, granizo o nieve. ¿Qué riesgos representan? Las tormentas pueden provocar: Inundaciones repentinas. Caída de árboles y anuncios por los fuertes vientos. Descargas eléctricas peligrosas. Deslizamientos de tierra en zonas montañosas. Daños en viviendas, carreteras y cultivos.

¿Qué hacer durante una tormenta? Permanecer en un lugar seguro y evitar espacios abiertos. No refugiarse debajo de árboles aislados. Desconectar aparatos eléctricos si existe riesgo de descargas. Evitar cruzar calles o ríos con corriente de agua. Mantenerse informado mediante los avisos del servicio meteorológico y de protección civil. En términos generales, una tormenta es un fenómeno atmosférico de corta o mediana duración que puede variar desde una lluvia con actividad eléctrica hasta eventos severos capaces de generar daños importantes, por lo que es fundamental atender los pronósticos y las recomendaciones de las autoridades.