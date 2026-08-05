Fallece el diseñador de ‘Mazinger Z’ y del ‘Megazord’ de los ‘Power Rangers’, Katsushi Murakami, a los 83 años de edad

La noticia fue difundida a través de redes sociales y rápidamente provocó reacciones entre seguidores de series como Mazinger Z , Power Rangers , Ultraman y Super Sentai , franquicias que conservarán parte de su legado gracias a los diseños que ayudó a convertir en íconos de la cultura popular.

El mundo del anime , el tokusatsu y la cultura pop japonesa está de luto. Esta semana se confirmó el fallecimiento de Katsushi Murakami , reconocido diseñador que marcó a varias generaciones con la creación de algunos de los robots y armaduras más emblemáticos de la televisión. Tenía 83 años .

Hasta el momento no se ha informado oficialmente la causa de su muerte. Sin embargo, su partida ha sido recordada por fanáticos y especialistas como la despedida de uno de los artistas que definieron la llamada edad de oro de los héroes y los robots gigantes japoneses.

EL HOMBRE DETRÁS DE LOS ROBOTS MÁS FAMOSOS

Katsushi Murakami fue una figura clave en el desarrollo visual de los llamados “mechas”, enormes robots que se convirtieron en protagonistas de innumerables producciones japonesas durante las décadas de los setenta y ochenta.

Entre sus trabajos más reconocidos destaca el diseño de Mazinger Z, considerado uno de los robots más influyentes en la historia del anime. Su estilo ayudó a consolidar una estética que posteriormente inspiró a muchas otras franquicias dentro y fuera de Japón.

Murakami también participó en el diseño de personajes y robots para Godzilla, Ultraman y Super Sentai, producciones donde los efectos especiales, las maquetas de ciudades y los trajes de monstruos se transformaron en una marca registrada del entretenimiento japonés.

Gracias a su creatividad, los gigantes mecánicos dejaron de ser simples personajes para convertirse en auténticos símbolos de toda una generación de espectadores.

DEL MEGAZORD A SPIDER-MAN Y CABALLEROS DEL ZODIACO

Uno de los trabajos más recordados fuera de Japón fue el diseño del Daizyujin, robot que el público internacional conoció como el Megazord en la adaptación de Power Rangers. Su imagen terminó convirtiéndose en uno de los elementos más representativos de la franquicia.

Murakami también diseñó el robot Leopardon, que apareció en la popular serie japonesa de Spider-Man producida por Toei Studios en 1978. Aquella producción sorprendió por incorporar un robot gigante al universo del superhéroe, una característica que años después influiría en otras series del género.

Su talento no se limitó a los robots. También participó en el desarrollo de las armaduras de Los Caballeros del Zodiaco, además de colaborar en proyectos relacionados con Ultraman y otras producciones japonesas que hoy son consideradas clásicos del entretenimiento.

UN LEGADO QUE TAMBIÉN LLEGÓ A LOS JUGUETES

El trabajo de Katsushi Murakami trascendió la televisión. Sus diseños dieron el salto a las líneas de producción de juguetes, donde miles de niños y coleccionistas encontraron la oportunidad de llevar a casa una versión de sus héroes favoritos.

Las figuras inspiradas en sus creaciones, muchas de ellas distribuidas por Bandai, ayudaron a consolidar el éxito comercial de numerosas franquicias. La relación entre las pantallas y los juguetes se convirtió en uno de los elementos más importantes de la industria del entretenimiento japonés.

Esa capacidad para crear personajes memorables hizo que varias generaciones crecieran imaginando aventuras con robots gigantes, héroes transformables y armaduras legendarias. Su influencia continúa presente en videojuegos, series, películas y colecciones alrededor del mundo.

Aunque hoy su nombre quizá no sea tan conocido como el de los personajes que diseñó, su legado permanece en cada transformación del Megazord, en cada aparición de Mazinger Z y en las armaduras que marcaron la historia del anime. La muerte de Katsushi Murakami representa la despedida de uno de los creativos que ayudó a construir el imaginario de la cultura pop japonesa contemporánea.