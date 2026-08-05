Video revela que agresores rondaron a César Gastélum antes de asesinarlo durante transmisión en vivo

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México
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    Video revela que agresores rondaron a César Gastélum antes de asesinarlo durante transmisión en vivo
    La transmisión en vivo captó el recorrido de una motocicleta antes del ataque contra César Gastélum; las autoridades investigan el homicidio ocurrido en Culiacán. Captura de pantalla

Un video muestra que los presuntos agresores de César Gastélum pasaron varias veces en motocicleta antes del ataque en Culiacán

El asesinato del creador de contenido César Gastélum, conocido en redes sociales como “Cesarín”, quedó registrado durante una transmisión en vivo realizada la noche del martes 4 de agosto en Culiacán, Sinaloa. En las imágenes difundidas posteriormente se observa el recorrido de una motocicleta con dos personas a bordo que pasó en varias ocasiones por el lugar antes de que ocurriera el ataque.

El homicidio del influencer ocurrió en las inmediaciones de un restaurante KFC ubicado en el sector Desarrollo Urbano Tres Ríos y ha generado atención debido a que fue captado en tiempo real durante la transmisión que realizaba el influencer.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/asesinan-al-influencer-cesar-gastelum-durante-una-transmision-en-vivo-en-culiacan-video-NF22639150

TRANSMISIÓN REGISTRÓ EL PASO DE LA MOTOCICLETA ANTES DEL ATAQUE

De acuerdo con el video, minutos antes del ataque una motocicleta con dos hombres a bordo pasó por primera vez frente al establecimiento donde se encontraba César Gastélum junto con otras personas.

Durante la transmisión también quedó registrada una advertencia realizada por uno de los acompañantes del influencer.

“Esos chavalos me dan miedo”, se escucha decir en el audio del video.

Las imágenes muestran que la motocicleta continuó su recorrido mientras Gastélum y sus acompañantes permanecían en la salida del servicio Drive Thru del restaurante.

AGRESORES REGRESARON MINUTOS DESPUÉS Agresores regresaron minutos después

Instantes después, la misma motocicleta volvió al lugar donde permanecía el creador de contenido.

De acuerdo con la información disponible, los dos ocupantes vestían pantalón de mezclilla; uno portaba una playera gris y el otro una playera negra. Ambos utilizaban casco de motociclista, uno de color naranja y otro de color oscuro.

Las autoridades y los reportes señalan que se desplazaban en una motocicleta Honda tipo doble propósito de colores blanco, rojo y negro.

Uno de los hombres, quien manejaba la motocicleta, sacó un arma apuntó a César Gastélum y presuntamente le disparó en la cabeza con el arma corta. El influencer cayó al suelo de manera inmediata.

CÉSAR GASTÉLUM SE ENCONTRABA GRABANDO CONTENIDO AL MOMENTO DE SU ASESINATO

Al momento del ataque, César Gastélum y las personas que lo acompañaban se encontraban vestidos como repartidores de comida, caracterización que formaba parte de un reto para el contenido que grababan para redes sociales.

Los acompañantes no resultaron lesionados físicamente; sin embargo, permanecieron en estado de shock tras la agresión.

ATAQUE CONTRA CÉSAR GASTÉLUM OCURRIÓ CERCA DE LA FISCALÍA DE SINALOA

El homicidio ocurrió alrededor de las 20:15 horas, sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso, casi esquina con Josefa Ortiz de Domínguez, en el sector Desarrollo Urbano Tres Ríos de Culiacán.

El lugar donde ocurrió el ataque se encuentra aproximadamente a 500 metros del edificio de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

Tras la agresión, autoridades acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes e iniciar la investigación del caso.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/quien-era-cesar-gastelum-asi-era-la-trayectoria-del-influencer-asesinado-en-culiacan-JC22641923

VIDEO COMENZÓ A DIFUNDIRSE EN REDES SOCIALES

El ataque quedó registrado por la transmisión en vivo que realizaba César Gastélum, por lo que el material comenzó a circular en redes sociales poco después de los hechos.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer el homicidio, identificar a los responsables y determinar el móvil del ataque.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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