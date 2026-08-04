Jugadores de la Liga de Expansión elevan la presión contra la FMF por eliminar el ascenso y descenso

En las primeras jornadas del torneo, varios encuentros de la categoría comenzaron con peloteos entre los propios futbolistas como señal de protesta , mientras que en las tribunas los aficionados desplegaron playeras con la palabra ”ASCENSO” , buscando que el mensaje fuera captado por las transmisiones de televisión y amplificado posteriormente en redes sociales.

La inconformidad por la desaparición del ascenso y descenso en el futbol mexicano sigue creciendo. Los principales protagonistas de la protesta son ahora los jugadores de la Liga de Expansión , quienes han intensificado sus manifestaciones para exigir a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) una explicación sobre la decisión de mantener suspendido el sistema de promoción deportiva, pese a que el plazo establecido hace cinco años ya concluyó.

La inconformidad también quedó plasmada en un documento titulado ”Futbolistas Unidos por un Futbol con Ascenso y Descenso”, firmado por jugadores de la Liga de Expansión. En el comunicado expresan su ”profundo descontento” por una decisión que, aseguran, afecta su presente, su futuro profesional y el desarrollo del futbol mexicano, además de perjudicar a clubes, ciudades, aficionados y a las nuevas generaciones que aspiran a llegar a la Liga MX.

Los futbolistas recuerdan que el 24 de abril de 2020 la FMF anunció la suspensión del ascenso y descenso por un periodo de cinco años, argumentando que ese tiempo permitiría a los clubes fortalecer su estructura financiera antes de competir en la máxima categoría. Ese plazo ya expiró, pero el mecanismo no fue restablecido para la temporada 2026-27, lo que detonó las actuales protestas.

El documento sostiene que la desaparición del ascenso ha provocado una reducción en los salarios de los futbolistas, menor interés de patrocinadores y una disminución en la asistencia a los estadios. Sin embargo, los jugadores consideran que el mayor daño es deportivo y emocional, al eliminar el incentivo de competir por un lugar en la Liga MX.

Para los integrantes de la categoría de plata, el ascenso y descenso representa mucho más que un formato de competencia: es el motor que alimenta la ambición deportiva de jugadores, entrenadores, directivos y aficionados, además de mantener vivo el sueño de que cualquier club pueda llegar al máximo circuito por mérito en la cancha.

¿DE DÓNDE PROVIENEN LOS INCONFORMES?

La carta cuenta con el respaldo de futbolistas de Atlético La Paz, Leones Negros, Mineros de Zacatecas, Atlético Morelia, Cancún FC, Venados FC, Coyotes de Tlaxcala, Tigres de Álica, Tapachula FC y Universidad Michoacana, aunque otros clubes de la división, como Tepatitlán, Tapatío, Jaiba Brava, Piratas de Veracruz, Cruz Azul Hidalgo y Cañeros de Zacatepec, no aparecen entre los firmantes.

Además, los jugadores hicieron un llamado a los futbolistas y clubes de la Liga MX para solidarizarse con el movimiento, al recordar que muchos de ellos lograron llegar a la máxima categoría gracias al antiguo sistema de ascenso y descenso.

Mientras tanto, la Federación Mexicana de Futbol, encabezada por Mikel Arriola, ha advertido que podrían existir sanciones para los jugadores o clubes que participen en manifestaciones relacionadas con este tema, una postura que ha sido cuestionada por los inconformes, quienes consideran que limita la posibilidad de expresar su desacuerdo frente a una decisión que afecta directamente su desarrollo profesional y el futuro del futbol mexicano.