Carlos Torres ‘da la cara’ ante acusaciones de vinculación con el crimen organizado por vídeo

El 28 de enero se destacó que Carlos Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, grabó un video para ‘dar la cara’ sobre las denuncias a su nombre.

Tras la revocación de su visa, por los Estados Unidos, Carlos Torres ha sido vinculado con transacciones ilícitas y tráfico de armas.

Ante las investigaciones, Torres asegura que colaborará con las autoridades para presuntamente desmentir las acusaciones que hay en su contra. No obstante, recalcó que si las autoridades tienen pruebas de las acusaciones, las presenten.