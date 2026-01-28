Carlos Torres ‘da la cara’ ante acusaciones de vinculación con el crimen organizado por vídeo
El excoordinador de proyectos especiales en el Ayuntamiento de Tijuana ha sido foco de investigaciones por la Fiscalía, tras denuncia de corrupción
El 28 de enero se destacó que Carlos Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, grabó un video para ‘dar la cara’ sobre las denuncias a su nombre.
Tras la revocación de su visa, por los Estados Unidos, Carlos Torres ha sido vinculado con transacciones ilícitas y tráfico de armas.
Ante las investigaciones, Torres asegura que colaborará con las autoridades para presuntamente desmentir las acusaciones que hay en su contra. No obstante, recalcó que si las autoridades tienen pruebas de las acusaciones, las presenten.
‘Yo no vengo aquí a pelear con el internet, ni a ganar un debate, ni a desmentir punto por punto, porque eso sólo alimenta el morbo. Vengo a hacer lo único que me corresponde, dar la cara’ afirmó Carlos Torres.
Carlos Torres, quien antes laboraba de coordinador de proyectos especiales en el Ayuntamiento de Tijuana, afirmó que no sabe por qué se presentó la denuncia en su contra, y argumentó que la persecución e investigaciones colindan con fechas electorales.
‘Yo sé que todo lo que se dice es falso, la verdad no necesita gritos, necesita pruebas y va a llegar’ afirmó Torres.
Medios han destacado que Torres no especificó su ubicación durante el metraje. Ante la circulación del video, la gobernadora de Baja California, no ha hecho comentarios públicos.