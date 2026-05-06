Caso Rocha Moya no afectará revisión T-MEC: Economía

A pesar de las diferencias que se generaron por la petición de extradición del ahora exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el diálogo entre funcionarios estadounidenses y mexicanos por la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) sigue adelante, dijo el subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Luis Rosendo Gutiérrez Romano.

Incluso, al regreso de la Misión Comercial México-Canadá, el secretario Marcelo Ebrard Casaubon viajará a Washington, D.C., el 12 de mayo próximo, para reunirse con funcionarios de la Oficina de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés) y del Departamento de Comercio.

‘Nosotros seguimos trabajando con los equipos técnicos de Estados Unidos. De hecho, el próximo martes vamos a estar en Washington para estar en reuniones con USTR y Comercio. Entonces, no hay ninguna indicación o algo que nos preocupe, tenemos que cuidar la mesa de negociación del comercio’, afirmó.