Choque de camiones de transporte de personal deja más de 30 lesionados, en NL

México
/ 9 marzo 2026
    Choque de camiones de transporte de personal deja más de 30 lesionados, en NL
    Un choque entre dos camiones de personal dejó 31 trabajadores lesionados en Apodaca, Nuevo León; autoridades atendieron el percance. Cortesía

El percance se registró la madrugada de este lunes en el ayuntamiento de Apodaca

Monterrey, Nuevo León.- Un saldo de 31 personas lesionadas dejó el choque entre dos camiones de personal, la madrugada de este lunes en Apodaca, Nuevo León.

Protección Civil del estado atendió el percance que fue registrado sobre la carretera Apodaca-Juárez y Lomas de Polonia en la colonia Lomas de la Paz, en el mencionado ayuntamiento.

Al arribo del personal de PCNL ya se encontraban unidades de Vialidad del ayuntamiento que se encargaron de liberar la circulación al mover hacia la orilla a los camiones.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León atendieron a 31 pasajeros tras el choque de camiones de personal en Apodaca, Nuevo León
Elementos de Protección Civil de Nuevo León atendieron a 31 pasajeros tras el choque de camiones de personal en Apodaca, Nuevo León Cortesía

PASAJEROS NO PRESENTARON LESIONES DE CONSIDERACIÓN

En las unidades de transporte de personal viajaban 31 pasajeros los cuales no presentaban lesiones de consideración.

Los vehículos involucrados son uno de la empresa Transportes Romero el cual era conducido por Rogelio Regino Luna y la otra unidad pertenece a la empresa Autobús ATR, que era manejado por Luis Antonio Compeán.

En el sitio, se valoraron a los trabajadores lesionados entre ellos Imelda Mata Hernández, de 44 años; Nora Hilda Rosario, de 51 años; Ariana Alcántara, de 26 años; María del Rosario “N”, de 53 años; Esmeralda Flores, de 27 años; Nancy Díaz, de 41 años; María de la Luz “N”, de 51 años; Juan Antonio Rodríguez, de 27 años; María de los Ángeles, de 35 años.

También Humberto Martínez, de 41 años; Ana Yareli “N”, de 24 años; Diana Fernanda “N”, de 49 años; Elodia Mendoza, de 37 años; Claudia Ruiz, de 54 años y Roxana Juárez, de 20 años, entre otros.

Presuntamente, el accidente se registró porque una de las unidades circulaba por la calle Lomas de Polonia e intentó incorporarse a la carretera Juárez sin la debida precaución.

En uno de los camiones de personal viajaban 24 personas y en el otro siete.

Temas


accidentes viales
Choques

Localizaciones


Apodaca
Nuevo León

