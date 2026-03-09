Choque de camiones de transporte de personal deja más de 30 lesionados, en NL

Monterrey, Nuevo León.- Un saldo de 31 personas lesionadas dejó el choque entre dos camiones de personal, la madrugada de este lunes en Apodaca, Nuevo León.

Protección Civil del estado atendió el percance que fue registrado sobre la carretera Apodaca-Juárez y Lomas de Polonia en la colonia Lomas de la Paz, en el mencionado ayuntamiento.

Al arribo del personal de PCNL ya se encontraban unidades de Vialidad del ayuntamiento que se encargaron de liberar la circulación al mover hacia la orilla a los camiones.

