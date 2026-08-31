Choque entre auto particular y transporte de personal deja tres fallecidos y tres heridos, en NL

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    Choque entre auto particular y transporte de personal deja tres fallecidos y tres heridos, en NL
    Un choque entre un camión de transporte de personal y un auto dejó tres muertos y tres heridos graves en la Carretera a Santa María la Floresta. Fotos: cortesía
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    Choque entre auto particular y transporte de personal deja tres fallecidos y tres heridos, en NL

Los hechos se registraron la mañana de este lunes en el ayuntamiento de Pesquería

Monterrey, Nuevo León.- Un choque entre un camión de transporte de personal y un vehículo particular dejó un saldo de tres personas fallecidas y tres lesionadas en Nuevo León.

Los hechos fueron reportados este lunes en la Carretera a Santa María la Floresta a la altura del kilómetro 15 en el ayuntamiento de Pesquería.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/aseguran-210-armas-en-nuevo-leon-detienen-a-tres-por-presunto-trafico-desde-texas-LG23168003

Protección Civil de Nuevo León atendió el reporte de un accidente entre una unidad particular y el transporte de personal que dejó tres víctimas mortales y tres heridos de gravedad que fueron trasladados para su atención médica a la Clínica 67 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Hasta el momento, no se tienen mayores detalles del percance, así como la identidad de los fallecidos y lesionados en el mismo.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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