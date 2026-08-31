Choque entre auto particular y transporte de personal deja tres fallecidos y tres heridos, en NL
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Los hechos se registraron la mañana de este lunes en el ayuntamiento de Pesquería
Monterrey, Nuevo León.- Un choque entre un camión de transporte de personal y un vehículo particular dejó un saldo de tres personas fallecidas y tres lesionadas en Nuevo León.
Los hechos fueron reportados este lunes en la Carretera a Santa María la Floresta a la altura del kilómetro 15 en el ayuntamiento de Pesquería.
https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/aseguran-210-armas-en-nuevo-leon-detienen-a-tres-por-presunto-trafico-desde-texas-LG23168003
Protección Civil de Nuevo León atendió el reporte de un accidente entre una unidad particular y el transporte de personal que dejó tres víctimas mortales y tres heridos de gravedad que fueron trasladados para su atención médica a la Clínica 67 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Hasta el momento, no se tienen mayores detalles del percance, así como la identidad de los fallecidos y lesionados en el mismo.