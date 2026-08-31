Aseguran 210 armas en Nuevo León; detienen a tres por presunto tráfico desde Texas

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    Aseguran 210 armas en Nuevo León; detienen a tres por presunto tráfico desde Texas
    Autoridades decomisaron 210 armas de fuego y detuvieron a tres hombres en Sabinas Hidalgo, Nuevo León, por presunto tráfico de armamento desde Texas. SSPC

Tres hombres fueron detenidos en Sabinas Hidalgo con 210 armas procedentes de Texas, presuntamente destinadas a grupos del crimen organizado en México

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este lunes 31 de agosto sobre la detención de tres hombres en Sabinas Hidalgo, Nuevo León, señalados por transportar armas de fuego procedentes de Texas, Estados Unidos, que presuntamente serían entregadas a grupos del crimen organizado en México.

De acuerdo con el funcionario, el aseguramiento ocurrió sobre la carretera Nuevo Laredo-Monterrey, como resultado de trabajos de inteligencia e investigación dirigidos a identificar las rutas utilizadas para introducir armas ilegalmente al país.

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ASEGURAN 210 ARMAS DE FUEGO EN CARRETERA DE NUEVO LEÓN

García Harfuch detalló que durante el operativo fueron aseguradas 210 armas de fuego, de las cuales 195 corresponden a armas largas y 15 a armas cortas, además de cargadores.

En la acción participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Guardia Nacional.

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Según la información difundida por el secretario, las tres personas detenidas transportaban el armamento desde Texas hacia México y presuntamente tenía como destino grupos criminales.

La detención se realizó en el municipio de Sabinas Hidalgo, ubicado al norte de Nuevo León, durante las labores implementadas para ubicar y desarticular las rutas de tráfico de armas.

Los detenidos y el armamento asegurado quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, quienes deberán continuar con las investigaciones para determinar su situación jurídica y establecer el origen y destino del arsenal.

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SUMAN MÁS DE 30 MIL ARMAS DECOMISADAS DURANTE EL GOBIERNO DE SHEINBAUM

El secretario de Seguridad señaló que, con este aseguramiento, la cifra de armas de fuego decomisadas durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum supera las 30 mil unidades.

García Harfuch sostuvo que el decomiso evita que ese armamento llegue a grupos criminales y sea utilizado en actividades delictivas.

El funcionario también destacó la dimensión internacional del tráfico de armas y señaló que, además de las acciones contra el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, debe atenderse el flujo de armas procedentes de ese país hacia México.

La operación en Sabinas Hidalgo forma parte de las acciones de las autoridades federales para combatir el tráfico ilícito de armamento y las estructuras criminales que operan en territorio nacional.

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Steph León

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Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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