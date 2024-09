Cierran restaurantes en Culiacán por violencia

Al menos 14 restaurantes de Culiacán optaron por el cierre debido a la violencia que se ha recrudecido en Sinaloa, informó Miguel Camacho, vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).

”La semana que entra teníamos una junta nacional en Culiacán pero la tuvimos que posponer justo por estos hechos que están pasando”, manifestó.

“Ayer (viernes) platicando con la presidenta estatal (de Canirac) y la presidenta de Culiacán, confirman 14 restaurantes que están cerrando, porque no pueden seguir con esta zozobra de abrir o no abrir. Además, no hay gente, la economía está caída”.

La suspensión de labores del primero de octubre debido a la toma de protesta de la Presidenta electa Claudia Sheinbaum y que para muchos significaba un descanso o “puente”, viajando a Mazatlán y Durango, fue descartado debido a las condiciones de inseguridad, indicó.

“Como industria restaurantera estamos muy preocupados a nivel nacional por todo lo que está pasando, porque estamos viendo como la economía vuelve a caer;

“Definitivamente un tema bastante complicado y que lo tenemos muy cerca es Sinaloa, con Mazatlán y Culiacán, y por otro lado, Zacatecas y San Luis Potosí”.

Los enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada que se han registrado en Sinaloa, han originado una escalada de muertes violentas en las últimas semanas.