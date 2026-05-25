Citatorio de la FGR no significa imputación contra Maru Campos: Sheinbaum

Durante La Mañanera del Pueblo, la mandataria federal sostuvo que el procedimiento no significa que exista una imputación penal contra la gobernadora panista, sino que forma parte de una serie de entrevistas dentro de investigaciones en curso.

La presidenta Claudia Sheinbaum salió al paso de las especulaciones sobre la situación legal de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, luego de que trascendiera que fue citada por la Fiscalía General de la República (FGR).

“Son procedimientos, no hay imputación por lo que nos ha dicho la Fiscalía a nadie, sencillamente entrevistas”, declaró Sheinbaum ante medios de comunicación.

La presidenta insistió en que la propia Fiscalía informó que el llamado a Maru Campos corresponde únicamente a una etapa de recopilación de información y no a una acusación formal o judicial.

LA INVESTIGACIÓN ESTÁ RELACIONADA CON AGENTES EXTRANJEROS

Según explicó Sheinbaum, una de las líneas de investigación abiertas por la FGR está vinculada con la presencia de agentes extranjeros en el estado de Chihuahua, incluidos dos agentes que fallecieron durante un operativo.

La presidenta señaló que la Fiscalía se encuentra entrevistando a distintas personas relacionadas con el caso para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades administrativas o legales.

“Entiendo que en los próximos días, me parece que el miércoles, es cuando declararían. La Fiscalía investiga el caso de Chihuahua de la presencia de agentes extranjeros y ha entrevistado a varias personas”, explicó la titular del Ejecutivo federal.

De acuerdo con la información presentada durante la conferencia matutina, el proceso forma parte de las facultades ordinarias de investigación de la FGR y no implica necesariamente la existencia de delitos cometidos por quienes son llamados a comparecer.

MARU CAMPOS FUE LLAMADA SOLO A UNA ENTREVISTA

Claudia Sheinbaum remarcó que, hasta ahora, la Fiscalía General de la República no ha notificado ninguna imputación formal contra la gobernadora de Chihuahua.

“No quiere decir que haya una imputación de un tema, sencillamente por lo que informó la Fiscalía fue que la llamaron a entrevista”, reiteró la presidenta.

Las declaraciones ocurrieron en medio del debate político que generó el citatorio y de las versiones que comenzaron a circular sobre posibles investigaciones contra funcionarios estatales.

La aclaración presidencial buscó bajar la tensión alrededor del caso y diferenciar entre un proceso de entrevista ministerial y una acusación formal dentro del sistema penal mexicano.

FGR TAMBIÉN INVESTIGA EL CASO SINALOA

Durante la misma conferencia, Sheinbaum reveló que la Fiscalía también mantiene abiertas investigaciones relacionadas con el estado de Sinaloa.

La mandataria explicó que estas indagatorias surgieron luego de solicitudes de extradición emitidas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra diez ciudadanos mexicanos presuntamente vinculados con actividades criminales.

Como parte de esas investigaciones, también fueron llamados a entrevistas diversas figuras políticas y funcionarios locales, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, un senador y la presidenta municipal de Culiacán.

El gobierno federal aseguró que estos procedimientos forman parte de la cooperación institucional y de las investigaciones que se mantienen activas tanto en México como en coordinación con autoridades estadounidenses.

EL DEBATE POLÍTICO CRECE TRAS EL CASO

El citatorio a Maru Campos provocó reacciones inmediatas dentro del escenario político nacional, particularmente por tratarse de una de las gobernadoras de oposición con mayor presencia mediática.

Mientras algunos sectores interpretaron la entrevista como un procedimiento rutinario, otros consideraron que podría representar el inicio de una investigación de mayor alcance.

Hasta ahora, la FGR no ha emitido información adicional sobre posibles cargos o avances específicos en el expediente relacionado con Chihuahua.

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que, según la información oficial disponible, las entrevistas forman parte de las diligencias iniciales y no deben confundirse con procesos de imputación penal.

DATOS CURIOSOS

• En el sistema penal mexicano, una entrevista ministerial no equivale automáticamente a una acusación formal.

• Maru Campos es la primera mujer en gobernar el estado de Chihuahua.

• La FGR puede llamar a declarar a funcionarios públicos, testigos o personas relacionadas con una investigación sin que exista imputación.

• Claudia Sheinbaum utilizó la conferencia matutina para precisar el alcance jurídico del procedimiento.

• Las investigaciones mencionadas también incluyen casos relacionados con extradiciones solicitadas por Estados Unidos.