Deshacen red de prostitución y material de abuso sexual infantil en León, Guanajuato

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    Deshacen red de prostitución y material de abuso sexual infantil en León, Guanajuato
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El operativo fue coordinado entre la Unidad Especializada en Combate a la Trata de Personas y Corrupción de Menores (UECOT) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el National Center for Missing & Exploited Children

El 9 de mayo se reportó que en León, Guanajuato, elementos de seguridad deshicieron una red de prostitución de menores de edad. Se registró el arresto del presunto líder y la liberación de tres víctimas, tras la realización del operativo LesnaH.

Se reportó que la red no se limitaba a la prostitución, sino a la creación de contenido sexual con menores de edad. La denuncia fue correspondida por la Unidad Especializada en Combate a la Trata de Personas y Corrupción de Menores (UECOT) de la Fiscalía de Guanajuato.

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La detención de la red también tuvo cooperación internacional, con la asistencia reportada de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC).

Su investigación advirtió la existencia de material de abuso sexual infantil en el municipio de León, Guanajuato. Según sus reportes, el contenido fue grabado entre el 2023 y el 2024.

En total, fueron detectados 45 videos y 23 fotografías que evidenciaban aberrantes conductas delictivas, material que se convirtió en el punto de partida de una investigación especializada desarrollada por agentes del Ministerio Público, agentes de Investigación Criminal, analistas de información, especialistas en psicología forense y personal de trabajo social’ reportó la Fiscalía.

Como resultado de estas labores, la Fiscalía logró identificar a Hansel ‘N’, Alejandra ‘N’ y Guadalupe ‘N’ como probables responsables del delito de trata de personas, por lo que el Ministerio Público solicitó y obtuvo órdenes de aprehensión y cateo’ detalló el comunicado.

Tres víctimas menores de edad fueron rescatadas. Quedaron bajo representación y protección de la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PEPNNA).

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Hasta el momento, un juez decretó prisión preventiva oficiosa para los detenidos. Las autoridades siguen con la investigación para determinar si existe más material y víctimas en esta red de prostitución infantil.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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