Deshacen red de prostitución y material de abuso sexual infantil en León, Guanajuato

El 9 de mayo se reportó que en León, Guanajuato, elementos de seguridad deshicieron una red de prostitución de menores de edad. Se registró el arresto del presunto líder y la liberación de tres víctimas, tras la realización del operativo LesnaH. Se reportó que la red no se limitaba a la prostitución, sino a la creación de contenido sexual con menores de edad. La denuncia fue correspondida por la Unidad Especializada en Combate a la Trata de Personas y Corrupción de Menores (UECOT) de la Fiscalía de Guanajuato.

La detención de la red también tuvo cooperación internacional, con la asistencia reportada de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC).

Su investigación advirtió la existencia de material de abuso sexual infantil en el municipio de León, Guanajuato. Según sus reportes, el contenido fue grabado entre el 2023 y el 2024. ‘En total, fueron detectados 45 videos y 23 fotografías que evidenciaban aberrantes conductas delictivas, material que se convirtió en el punto de partida de una investigación especializada desarrollada por agentes del Ministerio Público, agentes de Investigación Criminal, analistas de información, especialistas en psicología forense y personal de trabajo social’ reportó la Fiscalía. ‘Como resultado de estas labores, la Fiscalía logró identificar a Hansel ‘N’, Alejandra ‘N’ y Guadalupe ‘N’ como probables responsables del delito de trata de personas, por lo que el Ministerio Público solicitó y obtuvo órdenes de aprehensión y cateo’ detalló el comunicado. Tres víctimas menores de edad fueron rescatadas. Quedaron bajo representación y protección de la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PEPNNA).

Hasta el momento, un juez decretó prisión preventiva oficiosa para los detenidos. Las autoridades siguen con la investigación para determinar si existe más material y víctimas en esta red de prostitución infantil.

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