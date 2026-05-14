Detienen a hombre por mostrar partes íntimas al exterior de plantel educativo en Monterrey

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    Detienen a hombre por mostrar partes íntimas al exterior de plantel educativo en Monterrey
    Un hombre fue detenido al exterior de un plantel educativo por mostrar sus partes íntimas a una mujer en Monterrey. POLICÍA MONTERREY
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    Un hombre fue detenido al exterior de un plantel educativo por mostrar sus partes íntimas a una mujer en Monterrey. POLICÍA MONTERREY
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    Un hombre fue detenido al exterior de un plantel educativo por mostrar sus partes íntimas a una mujer en Monterrey. POLICÍA MONTERREY

El hombre está acusado de acoso sexual el cual presuntamente ejerció al exterior de una escuela

MONTERREY, NL.- Un hombre fue detenido al exterior de un plantel educativo por mostrar sus partes íntimas a una mujer en Monterrey.

Los hechos ocurrieron al exterior de la Escuela Primaria número 19 “Rómulo Garza” que se ubica en las calles J.M. Ortega e Inclán en la colonia Florida, en la capital del estado.

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El presunto fue identificado como José Arturo ‘C’, de 40 años.

Elementos de la corporación municipal realizaba un recorrido de prevención y vigilancia cuando visualizaron a una mujer que les estaba haciendo señas.

La víctima de 32 años mencionó que acudió a dejar a su hija al plantel educativo y cuando regresaba a su domicilio observó al sujeto que le mostró sus partes íntimas.

Ante los hechos, busco la ayuda de los policías municipales que pasaban a bordo de su patrulla y entonces les narró lo sucedido.

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Los policías fueron tras el presunto responsable y lo detuvieron cerca del centro escolar.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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