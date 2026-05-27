$!Ve 79% de coahuilenses que hay corrupción en los partidos políticos

La percepción de que la corrupción prevalece en los partidos políticos no ha mejorado considerablemente en la última década en Coahuila, al ser el segundo ente público con peor percepción: 79.4 por ciento considera que la corrupción es muy frecuente en estos. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del Inegi, los coahuilenses consideraron que la corrupción es una práctica común en los partidos políticos, tanto estatales como nacionales.

A detalle, la ENCIG —realizada por el Inegi de manera bianual— revela que el 40.1 por ciento de las personas opinó que estos actos son muy frecuentes y otro 39.3 por ciento los calificó como frecuentes. En contraste, únicamente el 20.7 por ciento consideró que son poco frecuentes, que nunca ocurren o respondió no tener una opinión al respecto. A nivel estatal, los partidos políticos son el segundo ente público donde más se percibe corrupción, solo por debajo de las corporaciones policiacas, cuyo indicador de prevalencia alcanza el 82.2 por ciento.

Mientras Coahuila ha mantenido una racha casi ininterrumpida de procesos electorales locales y federales, la imagen de los partidos políticos no ha mostrado una mejoría significativa con el paso del tiempo. De acuerdo con los datos de la ENCIG, en comparación con la edición correspondiente al cierre de 2023, la percepción de corrupción frecuente o muy frecuente en los partidos políticos apenas disminuyó 0.8 puntos porcentuales, ya que en ese momento el 80.2 por ciento de la población en Coahuila consideraba que esta práctica era recurrente.

La reducción también es mínima al compararla con los datos de hace una década. La encuesta correspondiente al cierre de 2015 reportó que el 80.6 por ciento de la población mantenía una percepción negativa sobre los partidos políticos. Es decir, en 10 años, la percepción de corrupción apenas mejoró 1.2 puntos porcentuales en la entidad. Aunque el indicador de Coahuila se mantiene en niveles altos, la entidad se encuentra 4.5 puntos porcentuales por debajo de la media nacional, ya que a nivel país el 83.9 por ciento de las personas considera que la corrupción en los partidos políticos es muy frecuente o frecuente.

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