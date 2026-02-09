Confirma Fiscalía que cuerpo hallado en terreno baldío sí es de Britany, joven de 15 años desaparecida, en NL
La Fiscalía de Nuevo León confirmó que el cuerpo localizado en Monterrey corresponde a Britany Nahomi; un joven de 16 años fue detenido
El cuerpo localizado semienterrado en un terreno baldío, sí corresponde a Britany Nahomi Alvarado Reyes, de 15 años de edad, quien tenía reporte de desaparecida desde el pasado 30 de enero, en Nuevo León.
Este lunes, la Fiscalía General de Justicia del estado confirmó la identidad del cuerpo a través de pruebas genéticas.
Además, estableció que la causa de la muerte se debió a lesiones cráneo-encefálicas y vértebra medular cervical secundarias a trayecto de proyectil de arma de fuego.
JOVEN DESAPARECIÓ DESPUÉS DE SALIR DE SU CASA
La joven fue vista por última ocasión cuando salió de su casa, ubicada en la colonia CROC, en Monterrey.
El hallazgo de su cuerpo se realizó el pasado 5 de febrero en un predio de la colonia Barrio de la Industria, en Monterrey.
DETIENEN A JOVEN DE 16 AÑOS COMO SOSPECHOSO DEL ASESINATO DE BRITANY
Elementos de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas detuvieron a José “N”, alias “El Patines” un joven de 16 años, sospechoso de haber privado de la vida a la jovencita.
Presuntamente, el adolescente trasladó el cuerpo de Brintany en una carreterilla para deshacerse de él, en un terreno baldío ubicado a unos 400 metros de su vivienda, en donde fue localizado por las autoridades.