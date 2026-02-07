$!Vinculan a proceso a Mario Antonio ‘N’ y Fátima ‘N’ por feminicidio de una menor en Toluca

TE PUEDE INTERESAR: Detienen en Michoacán a pareja vinculada con el feminicidio de Cecilia Yunuen y Alondra Socorro

La resolución se emitió después de que el Ministerio Público presentó ante la autoridad judicial los datos de prueba recabados durante las primeras indagatorias realizadas por la Fiscalía mexiquense.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México ( FGJEM ) informó que el 6 de febrero de 2026 fueron vinculados a proceso Mario Antonio “N” y Fátima “N”, luego de que un juez del Distrito Judicial de Toluca determinó que existen elementos suficientes para investigar su posible participación en el delito de feminicidio en agravio de una menor de edad.

ANTONIO ‘N’ HABRÍA PRIVADO DE LA VIDA A MENOR; FÁTIMA ‘N’ TRASLADO A VÍCTIMA A HOSPITAL

De acuerdo con la información oficial, los hechos ocurrieron el 9 de enero de 2026 en un domicilio ubicado en la comunidad de Santiago Tlacotepec, en el municipio de Toluca.

Según las investigaciones iniciales, la menor se encontraba en dicho inmueble cuando presuntamente fue agredida físicamente por Mario Antonio “N”, quien habría ejercido violencia hasta privarla de la vida.

Posteriormente, Fátima “N” llegó al lugar y trasladó a la menor a un hospital del municipio de Toluca. En ese sitio, personal médico confirmó que la víctima ya no contaba con signos vitales y detectó huellas de aparente violencia previas a las lesiones que le causaron la muerte, por lo que se dio aviso inmediato a las autoridades correspondientes.

EJECUTAN ÓRDENES DE APREHENSIÓN CONTRA PAREJA POR PRESUNTA VINCULACIÓN CON FEMINICIDIO

Tras tener conocimiento de los hechos, el Agente del Ministerio Público inició una carpeta de investigación que permitió recabar los datos de prueba necesarios para sustentar la probable participación de ambas personas en el delito de feminicidio.

Con base en estos elementos, la Fiscalía solicitó y obtuvo órdenes de aprehensión contra Mario Antonio “N” y Fátima “N”, las cuales fueron cumplimentadas por agentes de investigación.

Una vez detenidos, ambos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la región, donde quedaron a disposición del órgano jurisdiccional.

MEDIAS CAUTELARES Y PLAZO DE INVESTIGACIÓN

Tras analizar los datos aportados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el juez de control determinó la vinculación a proceso de los imputados.

Como parte de la resolución judicial, se impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada para ambos, además de establecer un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Durante este periodo, el Ministerio Público continuará con la integración de la carpeta para definir la situación jurídica de las personas imputadas.

La Fiscalía recordó que, conforme al principio de presunción de inocencia, Mario Antonio “N” y Fátima “N” deben ser considerados inocentes hasta que un juez emita una sentencia condenatoria en su contra.