Confiscan en AICM cargamento con 1.2 millones de cigarrillos ilegales

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México
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    Confiscan en AICM cargamento con 1.2 millones de cigarrillos ilegales
    El avión pretendía ingresar a México por medio de una declaración de “mercancía diversa”. ESPECIAL

La ANAM y la Marina detectaron cargamento con 100 cajas y 6 mil paquetes que contenían los cigarros

Un cargamento de un millón 200 mil cigarrillos procedente vía aérea de Taiwán, fue interceptado por la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Marina durante labores de revisión en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Tras detectarse que el embarque pretendía ingresar al país bajo una declaración genérica de “mercancía diversa”, el personal especializado procedió a realizar una revisión documental y física en la que detectó que la carga estaba conformada por 100 cajas y seis mil paquetes tipo flip top, equivalentes a 60 mil cajetillas, informó la Secretaría de Marina.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/duda-trump-renovar-t-mec-y-vuelve-a-cargar-contra-mexico-LJ21285608

Derivado de lo anterior, señaló la dependencia en un comunicado, se procedió a su aseguramiento bajo las medidas de control correspondientes, así como a la realización de las consultas y verificaciones vinculadas con los derechos de propiedad intelectual asociados a la marca identificada.

La dependencia señaló que este aseguramiento representa un resultado relevante derivado de las acciones de revisión, de vigilancia, análisis de riesgo, revisión física e inspección implementadas por la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para combatir el ingreso irregular de mercancías al territorio nacional.

Destacó que desde septiembre de 2025 a la fecha, suman 156 mil 643.8 kilogramos de cigarros ilícitos asegurados en la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), consolidando los esfuerzos institucionales orientados a la detección, contención y combate de operaciones vinculadas al tráfico y comercialización irregular de productos de tabaco.

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