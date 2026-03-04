Confusión de La Barredora, ligada al CJNG, causó asesinato de 3 jóvenes en Sala de Despecho, Puebla

México
/ 4 marzo 2026
    Confusión de La Barredora, ligada al CJNG, causó asesinato de 3 jóvenes en Sala de Despecho, Puebla
    Cuatro personas fueron vinculadas a proceso por el ataque ocurrido el 14 de febrero afuera del bar Sala de Despecho en Puebla. Cuartoscuro

Fiscalía General del Estado de Puebla atribuye ataque afuera de Sala de Despecho a célula del Cártel Jalisco Nueva Generación

La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que el asesinato de tres jóvenes profesionistas ocurrido a las afueras del antro Sala de Despecho se debió a una confusión cometida por integrantes del grupo armado conocido como La Barredora, identificado como una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Al presentar un adelanto de las investigaciones, el coordinador de la Fiscalía de Homicidios, Alfredo Mena Villaseñor, señaló que el ataque no estaba dirigido contra las víctimas mortales ni contra las personas que resultaron lesionadas.

“De acuerdo con las primeras indagatorias se ha establecido que la agresión fue cometida por una célula de la organización denominada La Barredora, perteneciente al Cártel Jalisco Nueva Generación y que el ataque no estaba dirigido en contra de las víctimas mortales ni lesionadas”, declaró.

PUEBLA, PUEBLA, 14FEBRERO2026.- Durante la madrugada de este día se registró una balacera en el bar El Despecho, ubicado en la zona de Angelópolis, la cual dejó como saldo tres personas muertas. FOTO: MIREYA NOVO/CUARTOSCURO.COM Mireya Novo

CUATRO DETENIDOS HAN SIDO VINCULADOS A PROCESO

El funcionario informó que hasta el momento hay cuatro personas detenidas, entre ellas un menor de edad, quienes ya fueron vinculadas a proceso por su probable participación en los hechos.

No obstante, indicó que las armas utilizadas en el ataque aún no han sido localizadas. Según las declaraciones de los propios detenidos, estas fueron arrojadas al río Río Atoyac, pero hasta ahora no han sido recuperadas por las autoridades.

CRONOLOGÍA DEL ATAQUE EN EL ESTABLECIMIENTO ‘SALA DE DESPECHO’

Los hechos se registraron a la 1:52 horas del 14 de febrero, cuando sujetos armados dispararon en 29 ocasiones contra tres jóvenes y otras personas que salían del establecimiento y se disponían a abordar una camioneta blanca marca Mercedes Benz.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Gisele, Joaquín y Emmanuel Esteban.

De acuerdo con el coordinador de Homicidios, el ataque tenía como objetivo a otra persona que se encontraba ese día en el mismo lugar y que también abordó una camioneta blanca de características similares, pero que abandonó el sitio minutos antes del ataque.

ANÁLISIS DE VIDEOGRABACIONES Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Mena Villaseñor explicó que la conclusión sobre la confusión se obtuvo tras el análisis de más de 74 horas de videograbaciones, así como entrevistas y revisión de información recabada durante la investigación.

Indicó que el objetivo de la agresión eran personas distintas a las víctimas mortales, pero que la similitud del vehículo y el número de personas que abordaban la unidad generaron el error por parte de los agresores.

PUEBLA, PUEBLA, 14FEBRERO2026.- Durante la madrugada de este día se registró una balacera en el bar El Despecho, ubicado en la zona de Angelópolis, la cual dejó como saldo tres personas muertas. FOTO: MIREYA NOVO/CUARTOSCURO.COM Mireya Novo

REACCIONES ANTE VERSIONES PREVIAS

El fiscal también se refirió a publicaciones difundidas por algunos medios locales en las que se señalaba que el ataque iba dirigido contra uno de los jóvenes asesinados, a quien supuestamente vinculaban con la distribución de drogas.

Estas versiones generaron inconformidad entre familiares de las víctimas, quienes manifestaron que se estaba criminalizando a los jóvenes con base en señalamientos no confirmados.

La Fiscalía sostuvo que, conforme a las investigaciones en curso, el ataque no tenía como destinatarios a las víctimas mortales ni a las personas lesionadas.

Las indagatorias continúan para el esclarecimiento total de los hechos y la localización de las armas utilizadas en el ataque.

Temas


Asesinatos
Cárteles Mexicanos
Crimen Organizado

Localizaciones


Puebla

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

