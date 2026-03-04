Confusión de La Barredora, ligada al CJNG, causó asesinato de 3 jóvenes en Sala de Despecho, Puebla

“De acuerdo con las primeras indagatorias se ha establecido que la agresión fue cometida por una célula de la organización denominada La Barredora, perteneciente al Cártel Jalisco Nueva Generación y que el ataque no estaba dirigido en contra de las víctimas mortales ni lesionadas” , declaró.

Al presentar un adelanto de las investigaciones, el coordinador de la Fiscalía de Homicidios, Alfredo Mena Villaseñor, señaló que el ataque no estaba dirigido contra las víctimas mortales ni contra las personas que resultaron lesionadas.

La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que el asesinato de tres jóvenes profesionistas ocurrido a las afueras del antro Sala de Despecho se debió a una confusión cometida por integrantes del grupo armado conocido como La Barredora, identificado como una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

CUATRO DETENIDOS HAN SIDO VINCULADOS A PROCESO

El funcionario informó que hasta el momento hay cuatro personas detenidas, entre ellas un menor de edad, quienes ya fueron vinculadas a proceso por su probable participación en los hechos.

No obstante, indicó que las armas utilizadas en el ataque aún no han sido localizadas. Según las declaraciones de los propios detenidos, estas fueron arrojadas al río Río Atoyac, pero hasta ahora no han sido recuperadas por las autoridades.

CRONOLOGÍA DEL ATAQUE EN EL ESTABLECIMIENTO ‘SALA DE DESPECHO’

Los hechos se registraron a la 1:52 horas del 14 de febrero, cuando sujetos armados dispararon en 29 ocasiones contra tres jóvenes y otras personas que salían del establecimiento y se disponían a abordar una camioneta blanca marca Mercedes Benz.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Gisele, Joaquín y Emmanuel Esteban.

De acuerdo con el coordinador de Homicidios, el ataque tenía como objetivo a otra persona que se encontraba ese día en el mismo lugar y que también abordó una camioneta blanca de características similares, pero que abandonó el sitio minutos antes del ataque.

ANÁLISIS DE VIDEOGRABACIONES Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Mena Villaseñor explicó que la conclusión sobre la confusión se obtuvo tras el análisis de más de 74 horas de videograbaciones, así como entrevistas y revisión de información recabada durante la investigación.

Indicó que el objetivo de la agresión eran personas distintas a las víctimas mortales, pero que la similitud del vehículo y el número de personas que abordaban la unidad generaron el error por parte de los agresores.