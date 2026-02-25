Víctimas de la ‘Sala del Despecho’ no eran el objetivo del grupo armado en Puebla
El 14 de febrero del 2026, un grupo armado disparó afuera de una cantina en la zona de Angelópolis, Puebla.
El 25 de febrero, la Fiscalía General de Puebla compartió nueva información sobre el atentado del 14 de febrero, en la zona de Angelópolis, Puebla. En dicho incidente, fallecieron 3 personas por las heridas de bala y 4 fueron hospitalizadas.
La balacera ocurrió en el exterior de la cantina ‘Salón del Despecho’ en un centro comercial. Los responsables del atentado dispararon mientras conducían motocicletas. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla informó que los operativos lograron capturar a 4 responsables del incidente.
Sin embargo, el secretario de Seguridad Pública de Puebla, Francisco Sánchez González, había informado que el atentado había sido planeado con antelación y que los responsables tenían una vivienda, en donde vigilaban la ruta.
El tiroteo se dirigió contra una camioneta blanca que estaba aparcada frente a la cantina. Los responsables dispararon, al menos, 29 veces. En nuevas actualizaciones, se averiguó que los responsables estaban ligados a la célula criminal ‘La Barredora’, la cual tiene vínculos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En el informe de la fiscalía, se destacó que el atentado, aunque haya terminado en la muerte de 3 personas, no logró su objetivo, ya que se averiguó que los asaltantes ‘confudieron’ a las víctimas con otros individuos.
‘Se determinó que el objetivo del ataque era una persona distinta y que los agresores dispararon en contra del vehículo que se encontraban las víctimas debido a las características similares, así como el número de personas que salieron del bar al mismo momento’ declaró Alfredo Mena, coordinador especializado en investigación de homicidios dolosos de la fiscalía.