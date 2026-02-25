Víctimas de la ‘Sala del Despecho’ no eran el objetivo del grupo armado en Puebla

El 25 de febrero, la Fiscalía General de Puebla compartió nueva información sobre el atentado del 14 de febrero, en la zona de Angelópolis, Puebla. En dicho incidente, fallecieron 3 personas por las heridas de bala y 4 fueron hospitalizadas.

La balacera ocurrió en el exterior de la cantina ‘Salón del Despecho’ en un centro comercial. Los responsables del atentado dispararon mientras conducían motocicletas. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla informó que los operativos lograron capturar a 4 responsables del incidente.

Sin embargo, el secretario de Seguridad Pública de Puebla, Francisco Sánchez González, había informado que el atentado había sido planeado con antelación y que los responsables tenían una vivienda, en donde vigilaban la ruta.