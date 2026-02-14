Detienen a presuntos responsables de la balacera contra el bar ‘Sala de Despecho’ Puebla
En la madrugada del 14 de febrero, motociclistas balacearon contra el bar ‘Sala de Despecho’ en Angelópolis, Puebla
El 14 de febrero se informó sobre nuevos factores del incidente frente al bar ‘Sala de Despecho’ en el centro comercial, Islas de Angelópolis, de Puebla.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla reportó la detención de 4 personas, presuntamente, responsables del atentado que ocurrió en la madrugada del 14 de febrero, donde fallecieron dos hombres y una mujer, al igual que hubo heridos.
Según informó Francisco Sánchez González, secretario de seguridad pública en Puebla, el atentado fue planificado con un mes de antelación y los presuntos responsables tenían un sitio donde vivir, en las proximidades, de donde ocurrió el atentado.
‘Fue planeado, es muy difícil prevenir este tipo de actividades (...) Tenían un lugar donde estaban viviendo, estaba a dos cuadras de los hechos, contaban con vigilancia’ aseguró Sánchez González.
Se reportó que los responsables de los disparos se movilizaron en motos, las cuales dejaron en sitios diferentes para poder huir. No obstante, las autoridades lograron interceptarlos en el bulevar Atlixco y a los otros en la calle Nogal.
Francisco Sánchez González informó que la investigación busca detallar quién fue el autor intelectual del atentado y determinar cuál fue el objetivo del ataque. Hasta el momento, no se ha estimado un móvil o si los responsables son miembros de alguna célula criminal.