Detienen a presuntos responsables de la balacera contra el bar ‘Sala de Despecho’ Puebla

El 14 de febrero se informó sobre nuevos factores del incidente frente al bar ‘Sala de Despecho’ en el centro comercial, Islas de Angelópolis, de Puebla.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla reportó la detención de 4 personas, presuntamente, responsables del atentado que ocurrió en la madrugada del 14 de febrero, donde fallecieron dos hombres y una mujer, al igual que hubo heridos.

Según informó Francisco Sánchez González, secretario de seguridad pública en Puebla, el atentado fue planificado con un mes de antelación y los presuntos responsables tenían un sitio donde vivir, en las proximidades, de donde ocurrió el atentado.