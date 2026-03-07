Continúa sin definirse la situación legal de Karina “N” funcionaria del ayuntamiento de Monterrey

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 7 marzo 2026
    Continúa sin definirse la situación legal de Karina “N” funcionaria del ayuntamiento de Monterrey
    Karina ‘N’ presuntamente estaría involucrada en armar un montaje en contra del senador Waldo Fernández Foto: especial

La audiencia fue programada para este sábado; sin embargo, ha sufrido varios recesos.

La audiencia que se celebra este sábado para definir la situación legal de Karina ‘N’, acusada de falsedad de declaraciones y extorsión, se encuentra pausada para que se puedan aportar todos los datos dentro del proceso.

La funcionaria regia fue detenida el domingo, luego de una denuncia que interpuso el senador Waldo Fernández ante la Fiscalía General de la República (FGR).

La diligencia, que se desarrolla en un juzgado, en el ayuntamiento de Cadereyta, ha sufrido varios recesos, en uno de ellos se pausó porque la acusada se sintió mal y requirió atención médica.

Karina ‘N’ presuntamente estaría involucrada en armar un montaje en contra del senador Waldo Fernández para desprestigiarlo con una acusación de abuso sexual en el marco del proceso electoral de 2024 cuando ambos contendían por un escaño en el Senado de la República.

TE PUEDE INTERESAR: Monterrey: Acepta Karina Barrón responsabilidad en montaje contra Waldo Fernández; ofrece disculpas

Se ha manejado que habría pagado a una mujer para que acusara del delito al morenista. Junto con la secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva del ayuntamiento de Monterrey, también fueron detenidos la presunta acusadora y un abogado.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Audiencia
Extorsiones

Localizaciones


Nuevo León

Organizaciones


FGR

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

Selección de los editores
La carta de Karina Barrón se publica al mismo tiempo en que se lleva a cabo la audiencia donde se definirá si es vinculada a proceso.

Monterrey: Acepta Karina Barrón responsabilidad en montaje contra Waldo Fernández; ofrece disculpas
Pecados de guerra

Pecados de guerra
true

No hay pendejo que no sea terco
U.S. Immigration and Customs Enforcement informó la detención en Guanajuato de Roberto “Beto” Bazán-Salinas, señalado por tráfico de drogas para el Cártel del Golfo.

Detienen en Guanajuato a Roberto ‘Beto’ Bazán-Salinas, presunto operador del Cártel del Golfo buscado por ICE
La Presidenta pidió a los estudiantes ayudar a ubicar a quienes hayan dejado de asistir a clases.

‘Vamos por ti hasta tu casa’: Sheinbaum estrena plan anti-deserción y pide ‘cazar’ a los que faltan
Posicionamiento. El cantante monclovense respondió en redes sociales a las denuncias difundidas por su esposa, Fernanda Redondo.

‘Soy incapaz de hacer daño a una mujer’: Rechaza Rafa González, de Los Recoditos, acusaciones
Proceso. La artista argentina afirmó que vive una etapa de tranquilidad mientras su público continúa creciendo.

No termina el drama: Cazzu no se arrepiente de lo que ha dicho sobre Christian Nodal
El segunda base de la Selección Mexicana sufrió una lesión que lo margina del evento mundial.

Baja en la Selección Mexicana de Beisbol; Luis Urías tiene qué abandonar el Clásico Mundial