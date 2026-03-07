Continúa sin definirse la situación legal de Karina “N” funcionaria del ayuntamiento de Monterrey

La audiencia que se celebra este sábado para definir la situación legal de Karina ‘N’, acusada de falsedad de declaraciones y extorsión, se encuentra pausada para que se puedan aportar todos los datos dentro del proceso.

La funcionaria regia fue detenida el domingo, luego de una denuncia que interpuso el senador Waldo Fernández ante la Fiscalía General de la República (FGR).

La diligencia, que se desarrolla en un juzgado, en el ayuntamiento de Cadereyta, ha sufrido varios recesos, en uno de ellos se pausó porque la acusada se sintió mal y requirió atención médica.

Karina ‘N’ presuntamente estaría involucrada en armar un montaje en contra del senador Waldo Fernández para desprestigiarlo con una acusación de abuso sexual en el marco del proceso electoral de 2024 cuando ambos contendían por un escaño en el Senado de la República.

Se ha manejado que habría pagado a una mujer para que acusara del delito al morenista. Junto con la secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva del ayuntamiento de Monterrey, también fueron detenidos la presunta acusadora y un abogado.