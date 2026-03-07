Monterrey: Vinculan a proceso a Karina Barrón por montaje contra Waldo Fernández

México
/ 7 marzo 2026
    Monterrey: Vinculan a proceso a Karina Barrón por montaje contra Waldo Fernández
    Karina Barrón es acusada de orquestar una denuncia por abuso sexual, utilizando testimonios falsos en contra de Waldo Fernández, con quien contendió en 2024 en las elecciones al Senado. Especial

La secretaria de Desarrollo Humano de Monterrey es acusada por los delitos de extorsión y falsedad en declaraciones tras una denuncia inventada por abuso en contra de Waldo Fernández

MONTERREY, NL.- Un juez federal penal vinculó a proceso a Karina Barrón, secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva del Municipio de Monterrey, por su presunta responsabilidad en los delitos de extorsión y falsedad en declaraciones.

El juzgador también ratificó la medida cautelar de prisión preventiva que le fue impuesta desde el lunes pasado, durante su primera comparecencia ante la autoridad judicial.

TE PUEDE INTERESAR: Monterrey: Acepta Karina Barrón responsabilidad en montaje contra Waldo Fernández; ofrece disculpas

La resolución también alcanzó a Deborah Velazco y al abogado Gustavo García, quienes figuran como coacusados en el mismo caso.

La audiencia de vinculación a proceso se desarrolló en instalaciones del Poder Judicial de la Federación y comenzó alrededor de las 10:00 horas de este día. Durante la diligencia, las partes presentaron diversas pruebas relacionadas con la denuncia interpuesta por el senador Waldo Fernández.

Tras el análisis de los elementos presentados por la Fiscalía y la defensa, el juez determinó vincular a proceso a los tres imputados, resolución que fue emitida aproximadamente a las 18:00 horas.

Con esta decisión judicial, el proceso penal continuará mientras se desarrollan las investigaciones complementarias del caso.

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: ¿Delatará Karina Barrón al ‘cerebro’ del montaje contra Waldo Fernández?

Actualmente, Karina Barrón permanece recluida en el Centro de Reinserción Social Femenil de Escobedo, donde seguirá su proceso bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

En el transcurso de la audiencia, la cuenta en redes sociales de Barrón compartió una carta en la que ofreció disculpas por este hecho, responsabilizando de la situación. Con información de Reforma

