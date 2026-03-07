Monterrey: Vinculan a proceso a Karina Barrón por montaje contra Waldo Fernández

MONTERREY, NL.- Un juez federal penal vinculó a proceso a Karina Barrón, secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva del Municipio de Monterrey, por su presunta responsabilidad en los delitos de extorsión y falsedad en declaraciones.

El juzgador también ratificó la medida cautelar de prisión preventiva que le fue impuesta desde el lunes pasado, durante su primera comparecencia ante la autoridad judicial.

La resolución también alcanzó a Deborah Velazco y al abogado Gustavo García, quienes figuran como coacusados en el mismo caso.

La audiencia de vinculación a proceso se desarrolló en instalaciones del Poder Judicial de la Federación y comenzó alrededor de las 10:00 horas de este día. Durante la diligencia, las partes presentaron diversas pruebas relacionadas con la denuncia interpuesta por el senador Waldo Fernández.