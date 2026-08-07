Contratos del IRCA en Reynosa fueron adjudicados a empresas ligadas a hermanos Carmona, revela investigación

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    Contratos del IRCA en Reynosa fueron adjudicados a empresas ligadas a hermanos Carmona, revela investigación
    Una investigación de Proceso señala que cuatro contratos del IRCA en 2018 fueron adjudicados a empresas vinculadas con los hermanos Carmona. VANGUARDIA

La investigación documentó que empresas ligadas a Sergio y Julio César Carmona participaron en cuatro contratos del IRCA en Reynosa durante 2018

Cuatro contratos otorgados en 2018 por el Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes (IRCA), organismo descentralizado del municipio de Reynosa, fueron adjudicados mediante un esquema de invitación restringida en el que participaron tres empresas vinculadas con Sergio Carmona Angulo, conocido como ‘El Rey del Huahichol’ y Julio César Carmona Angulo, de acuerdo con una investigación publicada por Proceso.

Los expedientes corresponden a los contratos IRCA/006, IRCA/007, IRCA/009 e IRCA/010, todos del ejercicio fiscal 2018. En conjunto, los contratos suman un millón 125 mil 177 pesos con 78 centavos y fueron destinados a trabajos de habilitación, mantenimiento y mejoras en instalaciones del IRCA, incluido el edificio anexo IRCA Longoria.

Según la investigación, los cuatro procedimientos de adjudicación fueron realizados bajo la modalidad de invitación restringida a tres proveedores y en todos participaron las mismas empresas: Grupo Industrial PERMART, S.A. de C.V.; Grupo Industrial JOSER, S.A. de C.V., y Servicios Industriales SIGSA, S.A. de C.V.

https://vanguardia.com.mx/noticias/sergio-carmona-el-rey-del-huachicol-repartio-dinero-ilegal-a-las-campanas-de-hoy-gobernadores-de-morena-loret-de-mola-HE2868382

TRES CONTRATOS FUERON PARA PERMART Y UNO PARA SIGSA

De acuerdo con los documentos consultados por Proceso, Grupo Industrial PERMART obtuvo tres de los cuatro contratos: IRCA/006, IRCA/009 e IRCA/010. La empresa tenía como representante legal y accionista único a Julio César Carmona Angulo.

El contrato restante, identificado como IRCA/007 por un monto de 347 mil 822 pesos con 36 centavos, fue adjudicado a Servicios Industriales SIGSA, cuya representante legal era Nadia Virginia Grajeda Castro.

Por su parte, Grupo Industrial JOSER, representada por Carlos Alejandro Romero Guerra, participó en los cuatro procedimientos sin resultar ganadora en ninguno.

INVESTIGACIÓN SEÑALA VÍNCULOS CORPORATIVOS ENTRE LAS EMPRESAS

La revisión de actas constitutivas y documentación corporativa incluida en los expedientes, según Proceso, muestra relaciones societarias y administrativas entre las tres compañías participantes.

La investigación indica que Perla Sharaza McDonald Sánchez, identificada en diversas publicaciones periodísticas como viuda de Sergio Carmona, aparece como accionista y apoderada general tanto de PERMART como de JOSER.

Asimismo, Sergio Carmona Angulo y Julio César Carmona Angulo fueron socios de Grupo Industrial JOSER antes de separarse de esa empresa en septiembre de 2021 y enero de 2019, respectivamente.

Los expedientes también muestran que las tres compañías compartían al mismo notario público, Ricardo Hiram Rodríguez Contreras, y a la misma responsable de oficina del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, Claudia Elisa Carrillo Villanueva.

INVESTIGACIÓN PREVIA REPORTÓ DESAPARICIÓN DE CONTRATOS DE TRANSPARENCIA

La investigación de Proceso retoma información publicada el 3 de agosto por La Crónica, donde se documentó que los contratos del IRCA correspondientes a 2018 dejaron de estar disponibles en los portales de transparencia del Ayuntamiento de Reynosa.

Ese medio señaló que los padrones de proveedores del IRCA correspondientes a 2018, 2019 y 2020 fueron retirados de consulta pública. En contraste, los padrones de 2021 y 2023, obtenidos mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, muestran que el organismo mantuvo relaciones con empresas vinculadas al entorno de los hermanos Carmona.

La Crónica también reportó observaciones de la Auditoría Superior del Estado por 176.8 millones de pesos al ejercicio fiscal 2018 y por 495.7 millones de pesos al de 2019, además de una deuda superior a 143 millones de pesos con Banorte respaldada con participaciones federales.

MAKI ORTIZ RECONOCIÓ RELACIÓN DEL IRCA CON PERMART

De acuerdo con la publicación, el 26 de noviembre de 2021, cuatro días después del asesinato de Sergio Carmona, la entonces alcaldesa de Reynosa, Maki Esther Ortiz Domínguez, reconoció en su cuenta de X que la relación con Grupo Industrial PERMART correspondía al IRCA.

En ese mensaje, señaló que el instituto es un organismo descentralizado del municipio con autonomía jurídica y patrimonio propio. La Junta Directiva del IRCA es presidida por la persona titular de la presidencia municipal de Reynosa.

https://vanguardia.com.mx/noticias/quien-es-sergio-carmona-angulo-el-rey-del-huachicol-que-financio-a-morena-y-a-amlo-loret-de-mola-FN2852632

PROCESO DOCUMENTÓ CONTRATOS CON EMPRESAS DE LOS HERMANOS CARMONA

La publicación recuerda que en mayo de 2022 Proceso informó que Grupo Industrial JOSER y Grupo Industrial PERMART obtuvieron al menos 43 contratos por 376 millones de pesos entre 2018 y 2021 con el Gobierno de Tamaulipas encabezado entonces por Francisco García Cabeza de Vaca.

Esa investigación también señaló que Sergio Carmona fue funcionario municipal en Ciudad Victoria y documentó relaciones con diversos actores políticos. Asimismo, mencionó que el entonces senador suplente de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán, solicitó al Comité Ejecutivo Nacional de su partido investigar presuntos vínculos de Carmona con funcionarios morenistas, mientras que el panista Javier Lozano hizo declaraciones públicas sobre la posible presencia de la delincuencia organizada en el proceso electoral de 2022.

La investigación de Proceso concluye que los cuatro contratos del IRCA forman parte del mismo periodo y del entramado empresarial que el semanario documentó previamente respecto de las actividades de los hermanos Carmona Angulo.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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