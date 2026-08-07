Soriana apuesta por autopago e IA para reemplazar a trabajadores; habrá despidos por aumento al salario mínimo

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    Soriana apuesta por autopago e IA para reemplazar a trabajadores; habrá despidos por aumento al salario mínimo
    Soriana prevé reducir gradualmente su plantilla y ampliar el uso de IA y cajas de autopago ante el impacto de los aumentos al salario mínimo en sus costos laborales. VANGUARDIA/ARCHIVO

Soriana acelera su estrategia de automatización con IA y 600 nuevas cajas de autopago ante el aumento de sus costos laborales

Soriana busca hacer frente al incremento de sus costos laborales mediante una mayor adopción de tecnología. La cadena de supermercados contempla ampliar el uso de inteligencia artificial (IA), cajas de autopago y esquemas de personal multifuncional, mientras reconoce que los aumentos al salario mínimo han elevado la presión sobre su estructura salarial.

Rodrigo Córdova, director de Administración y Finanzas de la compañía, explicó durante una llamada con inversionistas y analistas que el aumento del salario mínimo no solo impacta a quienes reciben esa remuneración, sino que también genera presión sobre los sueldos del resto de la plantilla.

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“Es algo que nos resulta muy difícil de absorber. Y, para ser completamente honestos, la retroalimentación que tenemos es que, al menos durante el mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum, los aumentos continuarán”, señaló el directivo.

De acuerdo con Córdova, los costos laborales representan alrededor de 80% de los gastos operativos de Soriana, razón por la que la empresa pretende reducir gradualmente su plantilla y apoyarse en nuevas herramientas tecnológicas para mejorar sus procesos.

MÁS CAJAS DE AUTOPAGO Y MENOS PERSONAL

Una de las principales estrategias de la cadena es ampliar las cajas de autopago, cuyo uso, según la empresa, ya ha generado ahorros. Soriana contempla instalar otras 600 cajas de este tipo en sus establecimientos.

La automatización también alcanzó procesos internos. La compañía comenzó a incorporar herramientas de inteligencia artificial en áreas logísticas, auditoría y control de pérdidas, con el objetivo de reducir tareas administrativas y disminuir la necesidad de personal en determinadas funciones.

Uno de los casos más claros se encuentra en Recursos Humanos. La plantilla del área corporativa pasó de 40 a 20 colaboradores tras la implementación de herramientas de IA, de acuerdo con lo explicado por Córdova.

“Recuerden que somos una empresa con más de 80,000 empleados y una rotación superior al 50%. Por lo tanto, tenemos que contratar a mucha gente cada mes, lo que requiere muchos trámites administrativos. Antes, todo ese proceso se realizaba de forma centralizada con equipos de 40 personas. Ahora, básicamente, todo lo hace la inteligencia artificial”, explicó.

El plan también contempla el modelo de personal multifuncional, mediante el cual un mismo trabajador puede asumir diferentes tareas dentro de las tiendas. La estrategia busca aprovechar de manera distinta la plantilla disponible conforme avance la automatización.

SORIANA REPORTA MENOS INGRESOS, PERO MAYOR UTILIDAD

La estrategia de reducción de costos se conoce después de que Soriana presentó sus resultados correspondientes al segundo trimestre del año, el pasado 31 de julio.

Durante ese periodo, la compañía obtuvo ingresos por 43 mil 559 millones de pesos, cifra que representó una disminución interanual de 4.9%. Sin embargo, la utilidad neta alcanzó mil 90 millones de pesos, un incremento de 46.8% frente al mismo trimestre del año anterior.

Los gastos operativos también bajaron. Soriana reportó 7 mil 840 millones de pesos en este rubro, equivalente a 18.5% de sus ingresos y una reducción de 1.2%.

“El decremento en este rubro se debió a la continuidad del plan de austeridad implementado en todas las líneas de gasto de la compañía”, destacó la empresa en su reporte trimestral.

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DATOS CURIOSOS

· Los costos laborales representan alrededor del 80% de los gastos operativos de Soriana.

· La empresa planea instalar 600 cajas de autopago adicionales.

· El área corporativa de Recursos Humanos pasó de 40 a 20 colaboradores tras incorporar IA.

· Soriana cuenta con más de 80 mil empleados y una rotación superior al 50%.

· Los ingresos del segundo trimestre cayeron 4.9%, pero la utilidad neta aumentó 46.8%.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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