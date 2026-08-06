¿Qué hacer en Saltillo? Teatro con Sabine Moussier e Isabela Camil, exposición gráfica, danza con causa y más

Una vez más, las vacaciones, el descanso y la oportunidad de salir de casa para disfrutar de una rutina diferente estarán presentes este fin de semana con las diversas actividades que habrá en la ciudad. Y tú, ¿ya tienes plan?

OBRA ‘BUSCO AL HOMBRE DE MI VIDA... MARIDO YA TUVE’ La puesta en escena “Busco al hombre de mi vida... marido ya tuve” llega este viernes 7 de agosto a Saltillo con una historia llena de humor, verdades incómodas y momentos con los que muchas personas del público se identificarán. El elenco está conformado por Anna Ciocchetti, Isabela Camil y Sabine Moussier, quienes se presentarán en el escenario del Paraninfo del Ateneo Fuente a las 8:00 p.m. Los boletos están disponibles en el sitio arema.mx. Los precios son: Planta Alta, $600; Preferente, $700; y VIP, $800.

EXHIBICIÓN DE ARTE Este viernes 7 de agosto también se llevará a cabo la inauguración de la exhibición de arte “No Nos Pudimos Poner de Acuerdo”. La cita es en la Galería Dora Madero de la Casa de la Cultura, a las 7:00 p.m., con entrada gratuita. Participan los artistas Narda González, Montserrat Cerda y Liliana Quilantán.

SHOW DE PAW PATROL Este viernes 7 de agosto, a las 7:00 p.m., Paseo Villalta ofrecerá una tarde llena de diversión con el show de PAW Patrol. De acuerdo con la invitación difundida en redes sociales, el espectáculo será gratuito y se realizará en el anfiteatro del centro comercial.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO ‘LOS POETAS NO TIENEN MUSA’ La presentación del libro se llevará a cabo este viernes 7 de agosto en el Bar Malasaña, a las 5:00 p.m., con comentarios de Maki Barsaly y la historiadora Mildred Salazar. La entrada será gratuita.

DANZA A BENEFICIO El evento “8 Mujeres II: Pulso, Memoria y Porvenir” se realizará este sábado 8 de agosto en la Casa de la Cultura como una función a beneficio de Lilia Ortiz. Habrá una única función a las 8:00 p.m. El costo del boleto es de $200 pesos y será necesario reservar el lugar al teléfono 844 176 4556.