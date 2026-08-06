¿Qué hacer en Saltillo? Teatro con Sabine Moussier e Isabela Camil, exposición gráfica, danza con causa y más

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    ¿Qué hacer en Saltillo? Teatro con Sabine Moussier e Isabela Camil, exposición gráfica, danza con causa y más
    Agenda. Del 7 al 8 de agosto, la ciudad ofrecerá espectáculos teatrales, presentaciones literarias, una nueva exposición de arte, actividades familiares y una función de danza con causa. FOTO: ACHIVO

Este fin de semana habrá más actividades culturales y de entretenimiento en la ciudad para seguir disfrutando del verano y, para muchos, de las vacaciones

Una vez más, las vacaciones, el descanso y la oportunidad de salir de casa para disfrutar de una rutina diferente estarán presentes este fin de semana con las diversas actividades que habrá en la ciudad. Y tú, ¿ya tienes plan?

OBRA ‘BUSCO AL HOMBRE DE MI VIDA... MARIDO YA TUVE’

La puesta en escena “Busco al hombre de mi vida... marido ya tuve” llega este viernes 7 de agosto a Saltillo con una historia llena de humor, verdades incómodas y momentos con los que muchas personas del público se identificarán.

El elenco está conformado por Anna Ciocchetti, Isabela Camil y Sabine Moussier, quienes se presentarán en el escenario del Paraninfo del Ateneo Fuente a las 8:00 p.m.

Los boletos están disponibles en el sitio arema.mx. Los precios son: Planta Alta, $600; Preferente, $700; y VIP, $800.

EXHIBICIÓN DE ARTE

Este viernes 7 de agosto también se llevará a cabo la inauguración de la exhibición de arte “No Nos Pudimos Poner de Acuerdo”.

La cita es en la Galería Dora Madero de la Casa de la Cultura, a las 7:00 p.m., con entrada gratuita. Participan los artistas Narda González, Montserrat Cerda y Liliana Quilantán.

SHOW DE PAW PATROL

Este viernes 7 de agosto, a las 7:00 p.m., Paseo Villalta ofrecerá una tarde llena de diversión con el show de PAW Patrol.

De acuerdo con la invitación difundida en redes sociales, el espectáculo será gratuito y se realizará en el anfiteatro del centro comercial.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO ‘LOS POETAS NO TIENEN MUSA’

La presentación del libro se llevará a cabo este viernes 7 de agosto en el Bar Malasaña, a las 5:00 p.m., con comentarios de Maki Barsaly y la historiadora Mildred Salazar. La entrada será gratuita.

https://vanguardia.com.mx/show/boletos-agotados-todos-los-detalles-que-debes-saber-para-el-homenaje-a-laura-esquivel-en-saltillo-JC22648441

DANZA A BENEFICIO

El evento “8 Mujeres II: Pulso, Memoria y Porvenir” se realizará este sábado 8 de agosto en la Casa de la Cultura como una función a beneficio de Lilia Ortiz.

Habrá una única función a las 8:00 p.m. El costo del boleto es de $200 pesos y será necesario reservar el lugar al teléfono 844 176 4556.

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Issabela Camil

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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