En la Nómina del Bienestar... hermanos de Nay Salvatori cobran más de 800 mil pesos en el IMSS e ISSSTE

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    En la Nómina del Bienestar... hermanos de Nay Salvatori cobran más de 800 mil pesos en el IMSS e ISSSTE
    Hermanos de Nay Salvatori reportaron ingresos superiores a 1.8 mdp en IMSS e ISSSTEP, mientras la diputada enfrenta una investigación de Morena. VANGUARDIA/ARCHIVO

José Jaime y Hilda Salvatori Bojalil reportaron ingresos por más de 1.8 millones de pesos anuales como trabajadores de instituciones públicas en Puebla

La diputada local de Puebla por Morena, Nayeli Salvatori, vuelve a estar en el centro de la conversación pública. Esta vez, no por alguna declaración propia, sino por los ingresos que sus hermanos reportaron como trabajadores de instituciones públicas.

José Jaime Salvatori Bojalil, hermano de la legisladora, declaró una percepción anual neta de 865 mil 208 pesos por su empleo en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de acuerdo con una declaración patrimonial presentada el 11 de mayo de 2025 ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/huelen-a-baul-del-recuerdo-nay-salvatori-diputada-de-morena-cierra-su-podcast-por-polemicos-comentarios-sobre-hombres-mayores-video-DE22621299

El documento señala que Jaime Salvatori trabaja en el área de rayos X, con un nivel operativo, y ocupa el puesto desde el 5 de marzo de 2005. Según la información difundida por el periodista Carlos Moreno, de El Popular, no se encuentra contratado bajo el régimen de honorarios.

El monto reportado contempla sueldo, compensaciones, bonos, aguinaldo y otras prestaciones, después de impuestos. En términos mensuales, equivale a un promedio aproximado de 72 mil 803 pesos.

OTRA HERMANA REPORTA CASI UN MILLÓN DE PESOS

El caso de José Jaime no es el único relacionado con la familia Salvatori. Previamente, el periodista Carlos Moreno difundió información patrimonial de Hilda Salvatori Bojalil, otra hermana de la diputada poblana.

Hilda reportó ingresos anuales por 997 mil 631 pesos como trabajadora del Instituto de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP). Sumados, los ingresos anuales declarados por ambos hermanos superan los 1.8 millones de pesos.

En su declaración patrimonial, José Jaime Salvatori indicó que estudió la Licenciatura en Medicina en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), carrera que concluyó en 2002 con la obtención de su título.

El trabajador del IMSS también señaló que no obtuvo ingresos adicionales por actividades empresariales, financieras, consultorías, venta de bienes u otros conceptos. En el apartado financiero declaró no recibir rendimientos de inversiones, valores bursátiles, bonos o instrumentos similares.

POLÉMICA POR COMENTARIOS SOBRE ADULTOS MAYORES

La difusión de los ingresos familiares ocurre mientras Nay Salvatori enfrenta otra polémica por comentarios realizados durante el podcast “DesCasadas”, donde se refirió de manera despectiva a las personas adultas mayores.

Durante la emisión, Salvatori comentó que los adultos mayores “huelen a baúl de recuerdo”. En el mismo espacio, Grace Palomares, también diputada local de Morena, afirmó que “ya se están pudriendo”.

Las declaraciones provocaron reacciones y llevaron a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena a informar que analizaría el caso para determinar si existen elementos para suspender los derechos partidarios de las legisladoras o incluso retirarles la militancia.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también exigió una respuesta al Congreso de Puebla y consideró que las expresiones difundidas en el espacio digital representaban una forma de discriminación hacia las personas adultas mayores.

La polémica se suma a otras controversias protagonizadas por Nay Salvatori en redes sociales. En una de ellas, la legisladora afirmó que no acude a hospitales públicos, particularmente al IMSS, una declaración que generó cuestionamientos debido a que forma parte de un partido que ha colocado la austeridad y los servicios públicos entre sus principales discursos políticos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/ya-se-la-saben-nay-salvatori-candidata-a-diputada-por-morena-simula-asalto-en-transporte-FC11645808

DATOS CURIOSOS

· José Jaime Salvatori reportó 865 mil 208 pesos netos anuales en el IMSS.

· El ingreso anual declarado equivale a un promedio de 72 mil 803 pesos mensuales.

· Hilda Salvatori Bojalil reportó 997 mil 631 pesos anuales en el ISSSTEP.

· Los ingresos declarados por ambos hermanos suman 1 millón 862 mil 839 pesos al año.

· José Jaime Salvatori concluyó Medicina en la BUAP en 2002.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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