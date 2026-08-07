Se aproxima Tormenta intensa a México con 48 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h

Una Tormenta se aproxima al territorio mexicano, provocando fuertes lluvias intensas por 48 horas, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Para este viernes, el monzón mexicano sobre el noroeste de la República Mexicana, canales de baja presión sobre el occidente y sureste del país, una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera, inestabilidad atmosférica y el desplazamiento de la onda tropical 25 sobre el sur y occidente del territorio nacional, propiciarán lluvias puntuales intensas en zonas de Nayarit y Jalisco; así como chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en la mayor parte de la República Mexicana; con posible caída de granizo en estados del occidente y centro del país.

Finalmente, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en zonas del norte del territorio mexicano, con temperaturas superiores a 45 °C en Baja California (noreste). Asimismo, prevalecerá la onda de calor en Baja California (noreste), Chihuahua (noreste), Nuevo León (centro y este) y Tamaulipas (oeste).

Para el sábado, el monzón mexicano sobre el noroeste de la República Mexicana, canales de baja presión sobre el interior del país, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, divergencia en altura y el desplazamiento de la onda tropical 25; ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en la mayor parte del territorio nacional, con posible caída de granizo en estados del occidente y centro del país, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Sinaloa y Nayarit. Al final del sábado, la onda tropical 25 se desplazará al suroeste de las costas de Jalisco y dejará de afectar al territorio nacional.

El domingo, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en entidades del norte del territorio mexicano, con temperaturas superiores a 45 °C en Baja California (noreste). Prevalecerá la onda de calor en Baja California (noreste), Chihuahua (noreste), Nuevo León (centro y este) y Tamaulipas (oeste).

CLIMA PARA SALTILLO Para Saltillo, el pronóstico de este viernes, una mínima de 18 y máxima de 28 grados, con cielo despejado, el sábado tendremos una máxima de 28 y una mínima de 18 grados, finalmente para el domingo, una máxima de 28 y mínima de 19. PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Nayarit (centro y sur) y Jalisco (oeste). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (este y sureste), Chihuahua (oeste y suroeste), Sinaloa (norte), Colima, Michoacán (norte, oeste y sur), Estado de México (centro y oeste), Morelos, Puebla (norte) y Guerrero (norte y oeste). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Durango (oeste), Ciudad de México, Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte y oeste), Chiapas (sur), Tabasco (oeste), Campeche (norte), Yucatán (norte y este) y Quintana Roo (norte). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California y Aguascalientes. TEMPERATURAS MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste). Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur (sur), Sonora (oeste y noroeste), Sinaloa (norte), Chihuahua (este), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Oaxaca (sur), Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Coahuila, Durango, Zacatecas (sur), Nayarit (norte), Jalisco (sur), Colima, Michoacán (sur), Guerrero, San Luis Potosí, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz (centro y sur), Chiapas, Tabasco y Campeche. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro (norte), Hidalgo (norte) y Estado de México (suroeste). PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Oaxaca (istmo). Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Chiapas. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Tabasco, Campeche y Yucatán. Oleaje de 1 a 2 metros de altura: golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

¿QUÉ ES UNA TORMENTA? Una tormenta es un fenómeno meteorológico caracterizado por una perturbación de la atmósfera que puede incluir lluvia, viento fuerte, truenos, relámpagos, granizo e incluso nieve, dependiendo de las condiciones climáticas. Se produce cuando masas de aire con diferentes temperaturas y niveles de humedad interactúan, generando inestabilidad en la atmósfera. Las tormentas se forman principalmente a partir de nubes de gran desarrollo vertical, conocidas como cumulonimbus, que pueden alcanzar más de 10 kilómetros de altura. En su interior ocurren fuertes corrientes ascendentes y descendentes de aire que favorecen la formación de lluvia intensa, descargas eléctricas y, en algunos casos, granizo. Tipos de tormentas Tormenta eléctrica: Se caracteriza por la presencia de rayos y truenos, acompañados o no de lluvia. Tormenta de lluvia: Produce precipitaciones intensas que pueden ocasionar inundaciones. Tormenta de granizo: Genera la caída de bolas de hielo de distintos tamaños. Tormenta de nieve: Ocurre en regiones frías y deja acumulaciones importantes de nieve. Tormenta tropical: Es un ciclón tropical con vientos sostenidos de entre 63 y 118 km/h. Si aumenta su intensidad, puede convertirse en huracán. ¿Cómo se forma una tormenta? Para que se desarrolle una tormenta deben coincidir tres elementos principales: Aire cálido y húmedo, que asciende con facilidad. Inestabilidad atmosférica, que favorece el crecimiento de las nubes. Un mecanismo de ascenso, como un frente frío, una montaña o el intenso calentamiento del suelo. Al elevarse, el aire se enfría y el vapor de agua se condensa formando nubes. Si el proceso continúa, las gotas de agua y los cristales de hielo crecen hasta precipitarse en forma de lluvia, granizo o nieve. ¿Qué riesgos representan? Las tormentas pueden provocar: Inundaciones repentinas. Caída de árboles y anuncios por los fuertes vientos. Descargas eléctricas peligrosas. Deslizamientos de tierra en zonas montañosas. Daños en viviendas, carreteras y cultivos.

¿Qué hacer durante una tormenta? Permanecer en un lugar seguro y evitar espacios abiertos. No refugiarse debajo de árboles aislados. Desconectar aparatos eléctricos si existe riesgo de descargas. Evitar cruzar calles o ríos con corriente de agua. Mantenerse informado mediante los avisos del servicio meteorológico y de protección civil. En términos generales, una tormenta es un fenómeno atmosférico de corta o mediana duración que puede variar desde una lluvia con actividad eléctrica hasta eventos severos capaces de generar daños importantes, por lo que es fundamental atender los pronósticos y las recomendaciones de las autoridades.