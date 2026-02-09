Creció 70% violencia en México durante la última década: México Evalúa

La violencia en México ha aumentado alrededor de un 70% en la última década si se consideran desapariciones, feminicidios y otros delitos contra la vida, un panorama que contrasta con la narrativa oficial centrada en la reducción de los homicidios dolosos desde septiembre de 2024, según advirtió este lunes la organización México Evalúa.

Al presentar el informe ‘Violencia en México, 2015-2025: análisis de los datos y propuestas para la paz’, la directora de México Evalúa, Mariana Campos, señaló que el fenómeno no puede analizarse únicamente a partir de una sola métrica nacional, por lo que el estudio incorpora cinco indicadores de “violencia letal”: feminicidio, homicidio doloso, homicidio culposo, otros delitos contra la vida y personas desaparecidas.

“Cómo se mide un problema determina cómo se atiende”, afirmó Campos, al tiempo que aclaró que el análisis no busca “desdeñar” la estrategia de seguridad del Gobierno federal.

Según el estudio, en 2025 se registraron más de 72 mil eventos asociados a la violencia letal, un incremento del 68.2%, en comparación con 2015.

Entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025, los primeros 15 meses de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, los homicidios dolosos cayeron un 40% en el país, de acuerdo con datos oficiales, mientras que el análisis de la ONG encontró que la violencia letal solo se redujo un 8% en el último año, al tomar en cuenta los cinco indicadores mencionados.

Armando Vargas, coordinador del programa de Seguridad de México Evalúa, precisó que el estudio entiende la “violencia letal” como “todo acto que busca intencionalmente acabar con la vida de una persona”.

“Aunque el homicidio doloso muestra una reducción reciente, otros delitos mantienen trayectorias altas e incluso crecientes”, advirtió Vargas, al apuntar que el índice es “una fotografía nacional” que “invisibiliza dinámicas locales de violencia letal”, donde existe un comportamiento “sumamente heterogéneo”.

INCREMENTOS ‘ANÓMALOS’ Y VIOLENCIA PERSISTENTE

En cuanto al homicidio doloso, Campos explicó que este delito ha disminuido un 22.2% desde 2024, pero sigue un 30.7% por encima de los niveles registrados en 2015, según el estudio.

No obstante, respecto al homicidio culposo, -un delito no intencional que suele derivar de accidentes-, Campos advirtió que los datos muestran un “crecimiento anómalo” que “podría estar indicando fallas en la clasificación y medición de muertes violentas”.

A nivel nacional, este delito se redujo un 4.5% desde 2024 e incrementó un 7.7% desde 2015, según el informe, que también encontró que estados como Quintana Roo, Michoacán y Zacatecas muestran tasas “muy superiores” a las de homicidios dolosos.

Respecto a la categoría de otros delitos contra la vida y la integridad corporal, que agrupa muertes violentas difíciles de clasificar, el especialista avisó que también presenta un “comportamiento anómalo y atípico”, considerando que es un delito “estadísticamente residual”.

Desde 2015, este delito ha aumentado un 370% en el país, con incrementos “alarmantes” en estados como Baja California Sur (6,606%), Baja California (916%), Tabasco (694%) y Sinaloa (88%), alertó.

“(Son) estados con fuerte presencia del crimen organizado, lo que sugiere posibles reclasificaciones, más que cambios reales en la magnitud de la violencia”, resaltó.

Mientras que el feminicidio bajó un 15.5% desde 2024, pero sigue 68.5% por encima de los niveles de 2015, advirtió el experto, quien subrayó que su análisis resulta “clave” porque tiende a intensificarse en contextos de criminalidad e impunidad -como ocurre en estados como Sinaloa y Morelos-.

Finalmente, en cuanto a las desapariciones, Campos subrayó que su análisis es muy importante al tratarse de dinámicas de “ocultamiento” de crímenes por parte de la delincuencia organizada.

Según el informe, las desapariciones se redujeron un 0.5% desde 2024 e incrementaron un 213% desde 2015, concentrada en “corredores específicos” como Sinaloa (150%), Sonora (168%) y Baja California (5,728%).

”La desaparición parece confirmar que una parte de la violencia letal podría no estar reduciéndose sino volviéndose menos visible, lo que exige diagnósticos más integrales. Y abandonar el análisis aislado del homicidio doloso”, zanjó el especialista.