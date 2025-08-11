Crueldad animal... estudiantes de Criminología en Guanajuato asesinan a un gato con pirotecnia

La denuncia se viralizó en la red social X, donde la organización compartió imágenes del video que evidenciaría el maltrato. En la grabación se observa a un joven vestido con bata de laboratorio encendiendo fuegos artificiales previamente amarrados al animal.

La comunidad de Pénjamo, Guanajuato , se encuentra conmocionada tras la difusión de un caso de extrema crueldad animal. El 10 de agosto, la Asociación Civil Gaticos denunció públicamente que un grupo de jóvenes, presuntamente estudiantes de Criminología del Instituto Universitario del Centro de México (EDUCEM) , habría asesinado a un gato utilizando pirotecnia.

DETALLES DEL VIDEO Y REPERCUSIONES

Según Gaticos, las imágenes muestran el momento en que el gato es lanzado al aire por la fuerza de la explosión y, tras caer, expulsa humo antes de morir. La asociación confirmó que el felino estaba vivo antes de la detonación.

El video incluye una leyenda que ha causado aún más indignación: “O salemos buenos criminales o buenos criminólogos JAJAJA”. La publicación desató miles de comentarios exigiendo justicia y la identificación de los responsables.

EXIGENCIAS A LAS AUTORIDADES

La organización no solo hizo pública la denuncia, sino que pidió a las autoridades actuar de inmediato. También solicitó la colaboración ciudadana para aportar de manera anónima nombres, fotografías o cualquier información que permita dar con los implicados.

El secretario de Gobierno de Guanajuato, Jorge Jiménez Lona, condenó el hecho en su cuenta de X y aseguró que la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo instruyó a la Fiscalía General del Estado a abrir una carpeta de investigación. Gaticos informó que el caso quedó registrado bajo el número 98880/2025.

ANTECEDENTES DE MALTRATO ANIMAL EN LA REGIÓN

Este no es el primer incidente documentado por Gaticos en Guanajuato. En mayo pasado, la asociación denunció un acto similar ocurrido en un rodeo en la comunidad de Xichú, donde varios gatos fueron atados con pirotecnia. Uno de ellos murió y otros requirieron atención veterinaria.

En aquella ocasión, gracias a la colaboración con autoridades estatales, los animales sobrevivientes fueron rescatados y puestos en adopción. Aunque también se abrió una investigación, no se reportaron detenidos.

DATOS CURIOSOS SOBRE EL MALTRATO ANIMAL Y LA LEY

• En México, la crueldad animal puede ser sancionada con multas económicas y penas de cárcel, dependiendo del estado.

• Guanajuato contempla sanciones de hasta cuatro años de prisión por actos de maltrato que resulten en la muerte del animal.

• Las redes sociales han sido clave para visibilizar casos y presionar a las autoridades a actuar más rápido.

• Gaticos es una de las asociaciones civiles más activas en Guanajuato en la defensa de gatos callejeros y víctimas de violencia.

Este caso sigue bajo investigación y la presión social en redes continúa creciendo, con usuarios exigiendo que los responsables enfrenten las consecuencias legales. La expectativa es que las autoridades logren identificar a los implicados y se sienten precedentes contra la crueldad animal en el estado.