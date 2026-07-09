Cruzan acusaciones Xóchitl Gálvez y Citlalli Hernández por huachicol

En redes sociales, Gálvez acusó a la Presidenta Sheinbaum de ignorar el huachicol fiscal, a raíz de la publicación de Grupo Reforma sobre el tráfico 144 millones de litros de gasolina en la Aduana de Matamoros entre junio y julio del 2025.

La ex candidata presidencial Xóchitl Gálvez y la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, intercambiaron acusaciones por el crecimiento del huachicol en los gobiernos de Claudia Sheinbaum y el de Vicente Fox.

“La Presidenta Sheinbaum se hizo de la vista gorda con el negociazo del huachicol fiscal. Durante los primeros meses de su Gobierno operó con la complicidad de altos funcionarios”, afirmó.

En un video, Gálvez aseguró que la Mandataria no hizo nada con el problema y recordó que durante el debate presidencial de 2024 le advirtió sobre la “robadera del huachicol fiscal”, pero, dijo, la morenista lo negó e ignoró.

“El negocio continuó. Nos acabamos de enterar que del primero de junio al 22 de julio de 2025, cuando tenía ya 9 meses como Presidenta, entraron 144 millones de litros de huachicol a nuestro país.

“La pregunta es, ¿por qué la Presidenta cerró los ojos? ¿A quién protege?”, cuestionó la también ex senadora del PAN.

Por Morena, Citlalli Hernández le respondió a la ex candidata presidencial de Oposición.

“Ten vergüenza, @XochitlGalvez, o al menos un poco de memoria. Formaste parte del gabinete de @VicenteFoxQue, un gobierno que promovió una controversia constitucional para impedir que Pemex utilizara un marcador químico que habría permitido rastrear el combustible robado”, reclamó la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones del partido guinda.

“¿Alzaste la voz? ¿Lo denunciaste? Ahora, fiel al estilo panista, hablas de huachicol fiscal cuando es el Gabinete de seguridad del @GobiernoMX y la misma @FGRMexico la que está investigando y desmantelando esas redes”, sostuvo.

Dijo que la diferencia es clara, porque antes se bloqueaban herramientas para combatir el robo de combustible y se era cómplice de ello.

Hoy, afirmó la morenista, se investiga, se decomisa y se persigue a las organizaciones responsables.

“No intentes reescribir la historia. Fuiste parte del problema, no de la solución”, espetó Hernández.

Gálvez le respondió que el problema del huachicol fiscal surgió en los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación.

“Citlalli, asuman su responsabilidad y dejen de culpar al pasado. En huachicol tradicional, los datos no mienten: en el sexenio de Fox se registraron 887 tomas clandestinas, mientras que en el sexenio de AMLO fueron más de 75 mil.

“Lo más grave es que en huachicol fiscal ustedes son los amos”, agregó.

Dijo que durante los gobiernos de la 4T este delito ha generado un quebranto al erario de más de 700 mil millones de pesos.

Aseguró que con ese dinero en Morena han financiado campañas políticas.

“La realidad es que con la llegada de la Presidenta Sheinbaum el huachicol fiscal siguió. Por cierto, si vas a utilizar Chat GPT para hacer tus respuestas, también utiliza ideas propias”, remató Gálvez.