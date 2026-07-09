Cruzan acusaciones Xóchitl Gálvez y Citlalli Hernández por huachicol

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Cruzan acusaciones Xóchitl Gálvez y Citlalli Hernández por huachicol
    Gálvez acusó que con la 4T el huachicol ha generado un quebranto al erario de más de 700 mil millones de pesos. CUARTOSCURO

La excandidata presidencial panista dijo que el Gobierno de Sheinbaum ha ignorado problemática y morenista revira señalando a la administración de Vicente Fox

La ex candidata presidencial Xóchitl Gálvez y la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, intercambiaron acusaciones por el crecimiento del huachicol en los gobiernos de Claudia Sheinbaum y el de Vicente Fox.

En redes sociales, Gálvez acusó a la Presidenta Sheinbaum de ignorar el huachicol fiscal, a raíz de la publicación de Grupo Reforma sobre el tráfico 144 millones de litros de gasolina en la Aduana de Matamoros entre junio y julio del 2025.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-rechaza-crear-un-impuesto-a-las-herencias-tras-propuesta-de-lenia-batres-no-estoy-de-acuerdo-ED22036561

“La Presidenta Sheinbaum se hizo de la vista gorda con el negociazo del huachicol fiscal. Durante los primeros meses de su Gobierno operó con la complicidad de altos funcionarios”, afirmó.

En un video, Gálvez aseguró que la Mandataria no hizo nada con el problema y recordó que durante el debate presidencial de 2024 le advirtió sobre la “robadera del huachicol fiscal”, pero, dijo, la morenista lo negó e ignoró.

“El negocio continuó. Nos acabamos de enterar que del primero de junio al 22 de julio de 2025, cuando tenía ya 9 meses como Presidenta, entraron 144 millones de litros de huachicol a nuestro país.

“La pregunta es, ¿por qué la Presidenta cerró los ojos? ¿A quién protege?”, cuestionó la también ex senadora del PAN.

Por Morena, Citlalli Hernández le respondió a la ex candidata presidencial de Oposición.

“Ten vergüenza, @XochitlGalvez, o al menos un poco de memoria. Formaste parte del gabinete de @VicenteFoxQue, un gobierno que promovió una controversia constitucional para impedir que Pemex utilizara un marcador químico que habría permitido rastrear el combustible robado”, reclamó la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones del partido guinda.

“¿Alzaste la voz? ¿Lo denunciaste? Ahora, fiel al estilo panista, hablas de huachicol fiscal cuando es el Gabinete de seguridad del @GobiernoMX y la misma @FGRMexico la que está investigando y desmantelando esas redes”, sostuvo.

Dijo que la diferencia es clara, porque antes se bloqueaban herramientas para combatir el robo de combustible y se era cómplice de ello.

Hoy, afirmó la morenista, se investiga, se decomisa y se persigue a las organizaciones responsables.

“No intentes reescribir la historia. Fuiste parte del problema, no de la solución”, espetó Hernández.

Gálvez le respondió que el problema del huachicol fiscal surgió en los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación.

“Citlalli, asuman su responsabilidad y dejen de culpar al pasado. En huachicol tradicional, los datos no mienten: en el sexenio de Fox se registraron 887 tomas clandestinas, mientras que en el sexenio de AMLO fueron más de 75 mil.

“Lo más grave es que en huachicol fiscal ustedes son los amos”, agregó.

Dijo que durante los gobiernos de la 4T este delito ha generado un quebranto al erario de más de 700 mil millones de pesos.

Aseguró que con ese dinero en Morena han financiado campañas políticas.

“La realidad es que con la llegada de la Presidenta Sheinbaum el huachicol fiscal siguió. Por cierto, si vas a utilizar Chat GPT para hacer tus respuestas, también utiliza ideas propias”, remató Gálvez.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Huachicol
Política México

Personajes


Citlalli Hernández
Xóchitl Gálvez

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Protección por cinco años

Protección por cinco años
true

El que no ‘tranza’ no avanza... a cuartos de final

Conoce quién es Eduardo Feinmann, el periodista argentino que causó polémica por sus declaraciones contra los mexicanos.

¿Quién es Eduardo Feinmann?... el periodista argentino que dijo detestar a los mexicanos ‘con el alma’ y luego pidió perdón (videos)
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el desarrollo Viviendas para el Bienestar en Bosques de Río Medio, Veracruz, fue construido con estudios de riesgo previos.

Sheinbaum responde por deslave en Viviendas para el Bienestar en Veracruz y asegura que hubo estudios de riesgo
Las actas de nacimiento, matrimonio y defunción podrán corregirse completamente por internet gracias al nuevo proceso de digitalización impulsado por el Gobierno de México.

Actas de nacimiento, matrimonio o defunción... este es el paso a paso para corregirlas en Internet sin acudir al Registro Civil
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Diluvio de 72 horas a México... Tormenta Negra azotará con lluvias torrenciales y fuertes vientos a estos estados
Jesús López “El servidor”, conocido por predecir los sismos en Venezuela, vinculó a Shakira con un supuesto rito oscuro de la élite mundial

‘Shakira come niños para tener más juventud’... el aterrador mensaje del niño que predijo los terremotos en Venezuela
Linda Noskova y Karolina Muchova protagonizarán una final histórica para el tenis de la República Checa en Wimbledon 2026 al disputar el partido por el campeonato de Grand Slam.

Sorpresas en Wimbledon 2026: Noskova y Muchova van por el título; horario y dónde ver el partido