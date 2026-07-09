Sheinbaum rechaza crear un impuesto a las herencias tras propuesta de Lenia Batres: ‘No estoy de acuerdo’

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    Sheinbaum rechaza crear un impuesto a las herencias tras propuesta de Lenia Batres: ‘No estoy de acuerdo’
    Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno no impulsará un impuesto a herencias y legados, y aclaró que la propuesta de Lenia Batres es una opinión personal. Cuartoscuro

Claudia Sheinbaum rechazó crear un impuesto a herencias y legados, y aclaró que su gobierno no promoverá reformas para gravarlos

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó este jueves la posibilidad de crear un impuesto a las herencias y los legados en México, al asegurar que su administración no abrirá un debate para gravar este tipo de patrimonio.

La declaración se produjo durante su conferencia matutina, luego de ser cuestionada sobre la postura expresada por la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres, quien planteó revisar el tratamiento fiscal de las herencias en el contexto de una discusión relacionada con los recursos de las cuentas individuales de Afore que son entregados a los beneficiarios de trabajadores fallecidos.

La mandataria marcó distancia de esa propuesta y afirmó que se trata de una opinión personal de la ministra, mas no de una iniciativa del Gobierno federal.

“Yo no estoy de acuerdo, no abriría ese debate. Es su opinión, pues, de la Ministra y tiene todo derecho de tener una opinión”, respondió Sheinbaum.

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GOBIERNO FEDERAL ASEGURA QUE NO PROMOVERÁ CAMBIOS A LA LEGISLACIÓN VIGENTE

La postura de la presidenta cobra relevancia debido a que el planteamiento de la ministra generó dudas sobre un eventual cobro de impuestos a quienes reciben bienes como casas, terrenos, dinero u otros activos mediante herencia o legado.

Sheinbaum reiteró que su administración no contempla impulsar una reforma para modificar el tratamiento fiscal vigente.

Actualmente, la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) establece que los ingresos obtenidos por concepto de herencia o legado se encuentran exentos del pago de este impuesto, disposición que permanece sin modificaciones.

La presidenta dejó claro que su gobierno no pretende convertir la propuesta en una iniciativa legislativa ni abrir una discusión para establecer un gravamen sobre este tipo de transmisiones patrimoniales.

RECONOCE QUE OTROS PAÍSES SÍ APLICAN ESTE TIPO DE IMPUESTOS

Durante su respuesta, Sheinbaum señaló que diversos países mantienen impuestos sobre las herencias; sin embargo, aclaró que esa circunstancia no modifica la posición de su administración.

“En nuestro caso, no creemos que deba gravarse las herencias, que se gravan en prácticamente todos los países del mundo, por cierto, no es algo extraño, pero no sería un planteamiento que nosotros hayamos planteado”, afirmó.

Con estas declaraciones, la mandataria diferenció la postura del Poder Ejecutivo de las opiniones emitidas por integrantes de la Suprema Corte.

¿CÓMO SURGIÓ EL DEBATE SOBRE LAS HERENCIAS?

La discusión no se originó a partir de una propuesta del Gobierno federal, sino durante el análisis de un asunto en la Suprema Corte relacionado con los recursos acumulados en las cuentas individuales de Afore de trabajadores fallecidos.

El Pleno del máximo tribunal examinó el tratamiento fiscal que deben recibir esos recursos cuando son entregados a los beneficiarios designados tras la muerte del titular.

El punto central consistía en determinar si dichos recursos debían estar sujetos al pago del Impuesto sobre la Renta o si debían recibir el mismo tratamiento fiscal que actualmente tienen las herencias y los legados.

La mayoría de las ministras y ministros rechazó establecer como criterio obligatorio que esos recursos paguen ISR.

LENIA BATRES PROPUSO REVISAR LA EXENCIÓN FISCAL DE HERENCIAS Y LEGADOS

Durante esa discusión, la ministra Lenia Batres sostuvo una postura distinta a la del resto del Pleno.

En lugar de extender automáticamente a los recursos de las Afores el mismo tratamiento fiscal de las herencias, propuso revisar la exención que actualmente beneficia a herencias y legados.

Su planteamiento abrió una discusión más amplia sobre la posibilidad de modificar el régimen fiscal aplicable a este tipo de bienes.

No obstante, esa postura no implica la creación inmediata de un nuevo impuesto ni significa que la Suprema Corte tenga facultades para establecerlo.

LA PROPUESTA BUSCA ABRIR UN DEBATE SOBRE LA REDISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA

De acuerdo con la postura expresada públicamente por la ministra, un eventual impuesto a las herencias podría analizarse como un mecanismo para favorecer la redistribución de la riqueza.

El planteamiento considera que quienes reciben patrimonios de alto valor mediante herencia podrían realizar una contribución fiscal.

Sin embargo, hasta el momento no existe una iniciativa legislativa presentada ante el Congreso de la Unión para modificar la legislación vigente en esta materia.

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LEGISLACIÓN PERMANECE SIN CAMBIOS

Con las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Gobierno federal descartó impulsar un impuesto sobre herencias y legados durante la actual administración.

En consecuencia, la Ley del Impuesto sobre la Renta continúa contemplando la exención para los ingresos obtenidos por herencia o legado, mientras que el debate planteado por la ministra Lenia Batres permanece en el ámbito de la discusión pública y jurídica, sin que exista un proyecto formal para modificar el marco legal vigente.

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Steph León

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Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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