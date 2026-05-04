¿Cuál es el paradero de Rocha Moya tras tomarse licencia? Harfuch esclarece

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    ¿Cuál es el paradero de Rocha Moya tras tomarse licencia? Harfuch esclarece
    Ricardo Trevilla Trejo, secretario de Defensa; Omar García Harfuh, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana; y Yeraldine Bonilla Valverde, gobernadora interina de Sinaloa, en las instalaciones de la Novena Zona Militar. José Betanzos Zárate

Ricardo Trevilla Trejo, secretario de Defensa; Omar García Harfuh, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana; y Yeraldine Bonilla Valverde, gobernadora interina de Sinaloa, dieron una rueda de prensa para hablar sobre la situación de inseguridad en el estado

El 4 de mayo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, y la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, dieron detalles sobre la situación de seguridad en el estado, al igual que se comentó sobre la condición de Rubén Rocha Moya, tras haberse tomado una licencia de la gubernatura.

Sin embargo, una de las principales cuestiones, tanto en los medios como en los usuarios, ha sido si Rocha Moya ha decidido no mostrar su paradero, ante las acusaciones de los Estados Unidos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/gobernadora-interina-yeraldine-bonilla-confia-en-la-inocencia-de-rocha-moya-AE20425511

A finales de abril, las autoridades del Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusaron a Rubén Rocha Moya, y a otros 9 funcionarios del estado de Sinaloa, de haber colaborado con el crimen organizado; principalmente se les acusa de haber ofrecido protección e información al cártel de Los Chapitos, supuestamente, para que estos le apoyaran en las previas elecciones.

Aunque la FGR aseguró que Estados Unidos no tenía suficientes pruebas para proceder con el caso, el gobernador de Sinaloa, Rocha Moya, y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, pidieron licencias para salir de sus cargos, tras las denuncias estadounidenses.

Con la incógnita de si el entonces gobernador salió a la fuga, se le preguntó a Harfuch si se conocía su paradero. El secretario de seguridad de México contestó que hasta el momento, las autoridades declaran que Rubén Rocha Moya permanece en Sinaloa.

También colaboró que, el gobernador en licencia, no tiene fuero. Argumentó que, al dejar su cargo, dicho derecho de inmunidad procesal se pierde.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/rocha-moya-no-solicito-seguridad-se-le-presto-por-recomendacion-revierte-la-sspc-MA20464778

Medios han explicado que si la FGR decide proceder con las acusaciones de Estados Unidos, no necesitan solicitar permiso al Congreso y podrían realizar la prisión preventiva del acusado.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Crimen Organizado
Seguridad
Extradiciones

Localizaciones


Sinaloa

Personajes


Omar García Harfuch
Rubén Rocha Moya

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
La decisión ocurrió entre falta de permisos de grabación y protestas de grupos indígenas.

Protestas frenan misa ligada a Cortés y Malinche en la Catedral
Ulises Lara, vocero de la FGR y fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes, informa avances del caso de agentes de la CIA

50 agentes serán interrogados por la FGR por caso de la CIA en Chihuahua
Audias ‘N’, alias ‘El Jardinero’, fue vinculado a proceso por posesión de armas exclusivas del Ejército

Vinculan a proceso al ‘El Jardinero’, supuesto número dos del CJNG
Humo elevándose tras un ataque con drones a la refinería y terminal petrolera de Tuapse, Rusia.

¿Cómo podría afectar el alza de combustibles a los ataques ucranianos a instalaciones petroleras rusas?
Un informe del Servicio Secreto de Estados Unidos alertó esta tarde de presuntos disparos cerca de la Casa Blanca, por lo que se ha puesto el edificio en cierre temporal.

Tiroteo cerca de la Casa Blanca deja un herido por las fuerzas del orden
Brian Cogan desecha las solicitudes de Joaquín Guzmán, el Chapo

¿El Chapo regresará a México? Juez Brian Cogan desecha la solicitud
El exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera ‘El Chapo‘, solicitó en una de varias cartas enviadas a la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York su extradición a México.

Las cartas de ‘El Chapo’ Guzmán, esto dicen
Carambola morenista

Carambola morenista