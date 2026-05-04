¿Cuál es el paradero de Rocha Moya tras tomarse licencia? Harfuch esclarece

El 4 de mayo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, y la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, dieron detalles sobre la situación de seguridad en el estado, al igual que se comentó sobre la condición de Rubén Rocha Moya, tras haberse tomado una licencia de la gubernatura. Sin embargo, una de las principales cuestiones, tanto en los medios como en los usuarios, ha sido si Rocha Moya ha decidido no mostrar su paradero, ante las acusaciones de los Estados Unidos.

A finales de abril, las autoridades del Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusaron a Rubén Rocha Moya, y a otros 9 funcionarios del estado de Sinaloa, de haber colaborado con el crimen organizado; principalmente se les acusa de haber ofrecido protección e información al cártel de Los Chapitos, supuestamente, para que estos le apoyaran en las previas elecciones. Aunque la FGR aseguró que Estados Unidos no tenía suficientes pruebas para proceder con el caso, el gobernador de Sinaloa, Rocha Moya, y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, pidieron licencias para salir de sus cargos, tras las denuncias estadounidenses. Con la incógnita de si el entonces gobernador salió a la fuga, se le preguntó a Harfuch si se conocía su paradero. El secretario de seguridad de México contestó que hasta el momento, las autoridades declaran que Rubén Rocha Moya permanece en Sinaloa.

También colaboró que, el gobernador en licencia, no tiene fuero. Argumentó que, al dejar su cargo, dicho derecho de inmunidad procesal se pierde.

Medios han explicado que si la FGR decide proceder con las acusaciones de Estados Unidos, no necesitan solicitar permiso al Congreso y podrían realizar la prisión preventiva del acusado.

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