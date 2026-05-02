Gobernadora interina, Yeraldine Bonilla, confía en la inocencia de Rocha Moya

El primero de mayo, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, decidió tomar una licencia fuera de su cargo, tras las acusaciones de vinculación con el cártel por los Estados Unidos. El gobernador, junto con otros 9 funcionarios, fue acusado de tener vínculos con el crimen organizado, principalmente con la facción de Los Chapitos. Las autoridades de Estados Unidos exigieron la extradición para juzgar a los denunciados. Sin embargo, el gobierno federal esclareció, a través de un análisis de la FGR, que las pruebas no eran suficientes para proceder con el arresto preventivo de los funcionarios. Tras el enfoque político y mediático que causaron estas acusaciones, el gobernador sinaloense dejó su puesto y la administración estatal estableció a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina.

La nueva gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, aseguró que el estado cuenta con gobernabilidad y se mantiene estable ante las acusaciones de Estados Unidos. En sus declaraciones ante el Congreso, Bonilla declaró que confía en la inocencia de Rocha Moya. ‘Por el momento, no vamos a hablar de cambios, hasta el momento todo se mantiene y se van a mantener las semaneras (conferencia de prensa de los lunes). Hay gobernabilidad en el estado de Sinaloa y se mantendrán con los trabajos... y sí confiamos en la inocencia del gobernador’ aseveró Bonilla Valverde. ‘La grandeza de un pueblo no se mide en los tiempos de calma, sino en su capacidad de levantarse frente a los tiempos de la adversidad’ destacó en su discurso. Frente a los diputados locales, la gobernadora interina enfatizó que ‘el pueblo de Sinaloa debe tener la seguridad y la confianza de que los principios y políticas públicas que han mantenido los gobiernos de la cuarta transformación se mantendrán. Desde ya buscaremos al gobierno federal que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum para mantener y fortalecer la colaboración que existe en beneficio de nuestro pueblo. Finalmente, hago un llamado a todos los funcionarios y servidores públicos al servicio del estado a que, ante estos sucesos, nos sirva de aliciente para que sigamos dando lo mejor de nosotros en nuestro irrenunciable cometido de servir a todos y todas los sinaloenses’.

En la argumentación de por qué Rocha Moya decidió tomar la licencia de su cargo, se destacó que, según él, no quería afectar a la administración gestionada por la 4T del gobierno de Morena, iniciada con la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, y actualmente liderada por la presidenta Sheinbaum. María Teresa Guerra, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso, afirmó que Rocha Moya contará con fuero, hasta que la FGR concluya con su investigación. ‘Estamos actuando conforme al Estado de derecho, nosotros sólo podemos retirar fuero si hay una solicitud específica y en este caso tendría que ser (de la) fiscalía. Entonces, mientras la fiscalía realiza la investigación, ya veremos a qué nos conduce la carpeta de investigación... no se descarta, pero dependerá de cómo se realiza la investigación’ aseveró María Teresa Guerra.

Desde la oposición estatal de Sinaloa, por parte de la priista Irma Guadalupe Moreno, se comentó que ‘Nadie por encima de la ley y menos en un tema tan complejo y sobre todo por lo que ha sufrido tanto nuestro estado, ¡ya basta! Este es el momento de decir, ¡ya basta! La sociedad está despierta.’

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