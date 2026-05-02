Gobernadora interina, Yeraldine Bonilla, confía en la inocencia de Rocha Moya

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México
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    Gobernadora interina, Yeraldine Bonilla, confía en la inocencia de Rocha Moya
    Yeraldine Bonilla Valverde fue designada como la primera mujer gobernadora interina de Sinaloa tras la licencia solicitada por Rubén Rocha Moya en medio de investigaciones federales y señalamientos desde Estados Unidos. La votación en el Congreso se resolvió con 33 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones, marcando un relevo político histórico en la entidad. Rubén Rocha Moya solicitó separarse del cargo por más de 30 días debido a investigaciones de la Fiscalía General de la República y acusaciones de narcotráfico y posesión ilegal de armas presentadas por autoridades de Estados Unidos. Proceso legislativo: La sesión extraordinaria del Congreso fue encabezada por la Mesa Directiva, que tras debate aprobó la licencia y designó a Bonilla como gobernadora interina. Cuarto oscuro | José Betanzos Zárate

María Teresa Guerra, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso, aseguró que Rocha Moya mantendrá su fuero, hasta nuevas declaraciones de la FGR

El primero de mayo, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, decidió tomar una licencia fuera de su cargo, tras las acusaciones de vinculación con el cártel por los Estados Unidos.

El gobernador, junto con otros 9 funcionarios, fue acusado de tener vínculos con el crimen organizado, principalmente con la facción de Los Chapitos. Las autoridades de Estados Unidos exigieron la extradición para juzgar a los denunciados. Sin embargo, el gobierno federal esclareció, a través de un análisis de la FGR, que las pruebas no eran suficientes para proceder con el arresto preventivo de los funcionarios.

Tras el enfoque político y mediático que causaron estas acusaciones, el gobernador sinaloense dejó su puesto y la administración estatal estableció a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/hasta-el-lunes-sheinbaum-hablara-sobre-la-licencia-de-rocha-moya-EE20425551

La nueva gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, aseguró que el estado cuenta con gobernabilidad y se mantiene estable ante las acusaciones de Estados Unidos. En sus declaraciones ante el Congreso, Bonilla declaró que confía en la inocencia de Rocha Moya.

‘Por el momento, no vamos a hablar de cambios, hasta el momento todo se mantiene y se van a mantener las semaneras (conferencia de prensa de los lunes). Hay gobernabilidad en el estado de Sinaloa y se mantendrán con los trabajos... y sí confiamos en la inocencia del gobernador aseveró Bonilla Valverde.

La grandeza de un pueblo no se mide en los tiempos de calma, sino en su capacidad de levantarse frente a los tiempos de la adversidad’ destacó en su discurso.

Frente a los diputados locales, la gobernadora interina enfatizó que ‘el pueblo de Sinaloa debe tener la seguridad y la confianza de que los principios y políticas públicas que han mantenido los gobiernos de la cuarta transformación se mantendrán. Desde ya buscaremos al gobierno federal que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum para mantener y fortalecer la colaboración que existe en beneficio de nuestro pueblo. Finalmente, hago un llamado a todos los funcionarios y servidores públicos al servicio del estado a que, ante estos sucesos, nos sirva de aliciente para que sigamos dando lo mejor de nosotros en nuestro irrenunciable cometido de servir a todos y todas los sinaloenses’.

En la argumentación de por qué Rocha Moya decidió tomar la licencia de su cargo, se destacó que, según él, no quería afectar a la administración gestionada por la 4T del gobierno de Morena, iniciada con la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, y actualmente liderada por la presidenta Sheinbaum.

María Teresa Guerra, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso, afirmó que Rocha Moya contará con fuero, hasta que la FGR concluya con su investigación.

Estamos actuando conforme al Estado de derecho, nosotros sólo podemos retirar fuero si hay una solicitud específica y en este caso tendría que ser (de la) fiscalía. Entonces, mientras la fiscalía realiza la investigación, ya veremos a qué nos conduce la carpeta de investigación... no se descarta, pero dependerá de cómo se realiza la investigación’ aseveró María Teresa Guerra.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/designan-a-yeraldine-bonilla-valverde-tras-licencia-de-rocha-moya-quien-es-ME20424778

Desde la oposición estatal de Sinaloa, por parte de la priista Irma Guadalupe Moreno, se comentó que ‘Nadie por encima de la ley y menos en un tema tan complejo y sobre todo por lo que ha sufrido tanto nuestro estado, ¡ya basta! Este es el momento de decir, ¡ya basta! La sociedad está despierta.’

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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