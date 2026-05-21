Cuesta corrupción a mexicanos 17.7 mil millones de pesos: Inegi

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    Cuesta corrupción a mexicanos 17.7 mil millones de pesos: Inegi
    Casi 9 de cada 10 ciudadanos consideraron que los policías en México son corruptos. UNSPLASH
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Arroja encuesta de Inegi que 84.1% de población consideró ‘frecuentes’ actos corruptos en entes de gobierno

El costo de actos de corrupción en México al realizar pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos y otros contactos con autoridades asciende a 17 mil 707 millones de pesos (cerca de mil 020 millones de dólares), reveló este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La cifra equivale a 3 mil 865 pesos (unos 222 dólares) en promedio por persona afectada, reportó el Inegi como uno de los principales hallazgos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (Encig) 2025.

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El estudio del organismo autónomo encontró que el 84.1 por ciento de la población consideró “frecuentes” los actos de corrupción en las instituciones de Gobierno.

“De la población que realizó trámites, efectuó pagos, solicitó servicios públicos o tuvo contacto con alguna autoridad durante 2025, 15.6% experimentó actos de corrupción”, advirtió el instituto oficial de estadística.

La encuesta también encontró que casi nueve de cada 10 mexicanos (86.5 por ciento), considera que los policías son corruptos.

Las policías son la peor institución pública evaluada, por encima de los partidos políticos, que son considerados corruptos por el 83.9 por ciento de la población mexicana.

En contraste, los familiares son los actores que más confianza generan en la población (84.8 por ciento); mientras que solo el 34.1 por ciento confía en ministerios públicos o fiscalías estatales.

Mientras que 75.6 por ciento confía en las escuelas públicas de nivel básico y 74.6 por ciento en las universidades.

En zonas urbanas, 47.2 por ciento de la población de al menos 18 años declaró estar satisfecha con los servicios públicos básicos y bajo demanda, añadió el Inegi.

En materia de servicios básicos, la ciudadanía reportó estar más satisfecha con la recolección de basura y agua potable en las ciudades, con grados de satisfacción de 71.5 por ciento y 43.4 por ciento, respectivamente.

“Los servicios públicos bajo demanda que la ciudadanía calificó con menores niveles de satisfacción fueron el servicio de transporte público tipo autobús urbano, van, combi o microbús, así como el servicio de salud en el Instituto Mexicano del Seguro Social. El grado de satisfacción en el ámbito nacional fue de 36.9 y 43.3 por ciento, respectivamente”, informó.

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