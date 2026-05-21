Se reúne Sheinbaum con Secretario de Seguridad de Estados Unidos

CDMX.-La presidenta Claudia Sheinbaum se reúne este mediodía en Palacio Nacional con el Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, en medio de tensiones bilaterales por seguridad, migración y operativos contra mexicanos realizados por el ICE. El funcionario estadounidense arribó por la Calle de Corregidora a bordo de vehículos blindados y bajo un importante despliegue de seguridad, acompañado del Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson.

Por la mañana, en conferencia, la mandataria adelantó que durante el encuentro a puerta cerrada se abordarán temas de coordinación bilateral en materia de seguridad, así como la defensa de mexicanos detenidos en Estados Unidos y las muertes registradas bajo custodia migratoria. “Sí, por supuesto, vamos a hablar de distintos temas y también la defensa de nuestros mexicanos allá y el respeto a sus derechos humanos”, dijo.

OPERATIVOS DEL ICE, ENTRE LOS TEMAS A ABORDAR Sheinbaum confirmó que uno de los temas será la actuación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), luego de las denuncias del Gobierno mexicano por fallecimientos de connacionales detenidos en centros migratorios estadounidenses. De acuerdo con reportes públicos y reclamos diplomáticos del Gobierno mexicano, al menos 16 mexicanos han muerto este año bajo custodia del ICE en Estados Unidos.

A pregunta expresa, Sheinbaum descartó que durante la reunión se vaya a abordar el caso Sinaloa y las solicitudes de captura promovidas por autoridades estadounidenses contra funcionarios mexicanos, al señalar que esas investigaciones corresponden al Departamento de Justicia y no al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. “El que viene es el Secretario de Homeland Security, de donde vienen todas estas peticiones es de una oficina del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, entonces hay canales para ver ese tema. ¿Qué vamos a hablar con él? La coordinación que tenemos en seguridad”, afirmó.

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